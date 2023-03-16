"Намеренно создавали конфликтные ситуации": преступная группа задержана в Кызылорде

Фото: polisia.kz

Департамент по борьбе с организованной преступностью МВД в Кызылорде провёл спецоперацию по задержанию группы из 10 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Они неоднократно принимали участие в криминальных разборках за передел сфер влияния в охранной деятельности. Намеренно создавали конфликтные ситуации в увеселительных заведениях и вынуждали владельцев принимать их покровительство. Установлена их причастность к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство", - отмечается в сообщении.

По данным МВД, "в социальных сетях они неоднократно публиковали видеоролики с использованием огнестрельного оружия в общественных местах, демонстрировавшие вседозволенность и безнаказанность". Проведено более 20 обысковых мероприятий, изъяты боеприпасы, холодное оружие и другие вещественные доказательства. Досудебное расследование продолжается.