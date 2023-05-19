"Нам нужны тысячи волонтеров" - мажилисмен о готовности Казахстана к ЧС

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Депутат Мажилиса Константин Авершин в прямом эфире BaigeNews.kz рассказал о необходимых мерах для подготовки Казахстана к ликвидации последствий ЧС. По словам Авершина, стране необходимо готовить не только спасателей, но и волонтёров. Кроме того, мажилисмен рассказал о разговоре с главой МЧС Юрием Ильиным о ситуации с уплотняющей застройкой в Алматы и строения в зонах селей.