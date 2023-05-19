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рixabay Сегодня, 18:32
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Сегодня, 18:32
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Фото: рixabay

"Нам нужны тысячи волонтеров" - мажилисмен о готовности Казахстана к ЧС

Депутат Мажилиса Константин Авершин в прямом эфире BaigeNews.kz рассказал о необходимых мерах для подготовки Казахстана к ликвидации последствий ЧС. По словам Авершина, стране необходимо готовить не только спасателей, но и волонтёров. Кроме того, мажилисмен рассказал о разговоре с главой МЧС Юрием Ильиным о ситуации с уплотняющей застройкой в Алматы и строения в зонах селей.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

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Журналист
Сегодня, 18:32
150
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