Лента новостей
- Женщина убила пятилетнюю дочь и выбросила тело на свалку в Жетысуской области 18:14 110
- Эко-ёлку сделали осуждённые в женской колонии Карагандинской области 17:53 142
- Антимонопольщики настаивают на разделении Air Astana и FlyArystan 17:48 146
- Жуткое ДТП с участием саней и лошади произошло в СКО 17:47 113
- Что изменилось в сфере высшего образования в Год детей, рассказал первый замакима СКО 17:44 128
- Адвокаты Биртанова ходатайствуют о возобновлении судебного следствия 17:43 76
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 17:26 228
- Восьмилетний казахстанец выиграл партию у экс-министра финансов Латвии 17:17 213
- "Нам надоело, что государство позволяет всему этому быть" - в столице прошёл пикет против домогательств 17:10 241
- Более 200 тысяч женщин смогут раньше выйти на пенсию к 2028 году 17:01 207
- Новая соцуслуга стала доступна на портале eGov.kz 16:49 231
- Более двух миллионов семей с детьми получают пособия и выплаты от государства 16:44 211
- Реабилитационные центры для детей с инвалидностью построят ещё в 12 регионах Казахстана 16:30 235
- Редкие произведения искусства представили Токаеву в Русском музее Санкт-Петербурга 16:20 326
- Процветай край родной - как североказахстанский предприниматель на протяжении многих лет развивает родное село 16:14 454
- Каким был 2022 год для Казахстана - в правительстве подвели итоги 15:17 461
- Успешную операцию на переломе 99-летнего ветерана ВОВ провели карагандинские врачи 14:56 434
- Фирменные поезда начнут курсировать по двум маршрутам в Казахстане 14:34 854
- 26 "ночных бабочек" задержали полицейские Туркестанской области 14:17 393
- Утверждена концепция защиты и развития конкуренции 14:02 312
- Более половины казахстанцев назвали январскую трагедию самым значимым событием года — опрос 13:49 452
- АЗРК завершило 118 антимонопольных расследований 13:43 430
- Постаматы для выдачи готовых документов появились в Астане 13:22 408
- 32 человека эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Таразе 13:00 676
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 12:47 504
- Более 22 тысяч россиян официально работают в Казахстане — Дуйсенова 12:44 349
- Рекордное количество автомобилей за месяц зарегистрировали в Казахстане с начала пандемии 12:22 389
- Машин на всех хватит — глава МИИР рассказал об автокредитовании на 2023 год 12:17 399
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 12:13 447
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 12:09 338
- Купить криптовалюту за фальшивые доллары пытался мужчина в Алматы 12:05 387
- В Казахстане введут понятие "независимый работник" - Минтруда 11:48 370
- Более 500 тысяч матерей будут получать пособие на ребёнка до 1,5 лет 11:45 395
- АСП увеличится с 2025 года, но число получателей может сократиться 11:40 268
- Производство косметических средств выросло в Казахстане 11:29 310
- Насколько вырастет пенсия и кто её будет получать, рассказала Тамара Дуйсенова 11:27 864
- До 30% планируют увеличить тарифы на комуслуги в Казахстане 11:16 335
- Родственники лиц с инвалидностью будут получать зарплату как соцработники 11:06 866
- "Идёт затягивание процессов": премьер высказался о строительстве канализационно-очистных сооружений 10:57 440
- Задержан экс-аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев 10:31 1706
- Мораторий на промысел осетровых на Каспии продлили ещё на год 10:27 300
- Угрожал ножом и связал продавца: дерзкое ограбление магазина совершено в Павлодаре 10:26 290
- Национальной академии наук вернули государственный статус 10:10 458
- 120 тысяч долларов отдал мошенникам житель Астаны 09:58 438
- Новые выплаты утвердили уволенным из-за ранений спасателям и военным в Казахстане 09:38 648
- Полицейские раскрыли жестокое убийство таксиста в Талгарском районе 09:03 2559
- 175 случаев коронавируса выявили в Казахстане 08:31 357
- Полицейские устроили погоню за пьяным водителем в Таразе 07:59 373
- Более 402 млрд тенге получили казахстанцы пособий по инвалидности и потере кормильца 07:33 444
- "Барыс" проиграл "Авангарду" в матче КХЛ 06:56 553
- "Пытались реанимировать, кидая снег в лицо": Новые детали смерти школьника в Актюбинской области 05:04 1722
- Штормовое предупреждение объявлено в 7 регионах Казахстана 04:38 420
- Сабина Алтынбекова назвала свое уникальное качество 03:17 1315
- У "Вечного огня" в Абае подростки грели ноги 02:52 604
- Казахстанский боец впервые в истории страны подписал контракт с американским промоушеном 01:41 1332
- Аружан Саин и Саида Таукелева покинули попечительский совет фонда "Қазақстан Халқына" 00:23 2648
- Некоторые дома снова отключат от отопления в Экибастузе 26.12.2022 4278
- Димаш Кудайберген выступил на одной сцене с особенными детьми в Астане 26.12.2022 913
- Казахстанцы хотели получать по 700 тысяч в Турции, но остались ни с чем 26.12.2022 1286
- На сумму 120 тысяч долларов обманули мошенники жителя Астаны 26.12.2022 763
- Свалку медотходов обнаружили у вокзала "Нурлы Жол" в Астане 26.12.2022 716
- Торговцев пиротехникой оштрафовали на 842 тысячи тенге в Карагандинской области 26.12.2022 724
- Транспортные карты подорожают в Астане 26.12.2022 627
- "Важно адаптировать экономическую политику к современным реалиям" — Токаев 26.12.2022 482
- Новый ЦОН открыли в Астане 26.12.2022 801
- Снежных Хагги Вагги и Кисси Мисси слепили осуждённые в Карагандинской области 26.12.2022 971
- "Для меня он остаётся самым любимым" — мать погибшего в январских беспорядках полицейского 26.12.2022 1918
- Токаев встретился с Путиным в Санкт-Петербурге 26.12.2022 553
- Вайнера Мейржана Туребаева отпустили под домашний арест 26.12.2022 712
- Новый терминал аэропорта Шымкента отстаёт от обещанного акимом срока сдачи 26.12.2022 5652
- Две остановки за несколько часов разбили водители в Павлодаре 26.12.2022 506
- Победный бой Головкина попал в топ-5 лучших поединков 2022 года 26.12.2022 635
- Авторы мемориала "Тағзым" ответили критикам из соцсетей 26.12.2022 604
- Сеть 5G появится в Алматы, Астане и Шымкенте до конца года 26.12.2022 855
- Грели ноги у Вечного огня: в Семее трёх подростков наказали за хулиганство 26.12.2022 510
- Казахстанец стал победителем этапа Кубка Азии по стрельбе из лука 26.12.2022 532
- ДТП в Актюбинской области: детей из реанимации перевели в палату 26.12.2022 486
- Казахстан готов поставлять на рынок Пакистана 80 видов товаров 26.12.2022 488
- Обрез с патроном изъяли у жителя Кентау 26.12.2022 475
- Повышение тарифов на комуслуги прокомментировал министр нацэкономики 26.12.2022 964
"Нам надоело, что государство позволяет всему этому быть" - в столице прошёл пикет против домогательств
В столице прошёл одиночный пикет за криминализацию сексуальных домогательств, передаёт BaigeNews.kz. К памятнику Кенесары вышла представитель организации "Мықты Women" Нурсулу Гапурова.
"Мы требуем от государства ввести уголовную ответственность за домогательства. Это ненормально, что за выброс мусора в неположенном месте и за домогательства - одинаковая ответственность. Домогательства ведут к сломленной психике женщин и детей. Абсолютно каждая женщина Казахстана сталкивалась с домогательствами. Возможно, не каждая знает, что это были домогательства, но каждая сталкивалась. Нам надоело, что мужчины видят в женщинах лишь объект, вещь, нам надоело, что общество оправдывает насильников, говорит, что женщина сама виновата, что всё выдумала. Общество делает всё, чтобы прикрыть мужчин. Нам надоело, что государство позволяет всему этому быть. Надеюсь, наше государство и представители акимата, присутствующие здесь, услышат нас. Надеюсь, мужчины, которые совершают насилие, и думают, что это нормально, тоже услышат", - сказала Нурсулу Гапурова.
Её одежда была обклеена историями девочек, девушек и женщин, ставшими жертвами домогательств.
"За вчерашний вечер мы собрали более 100 историй. Очень много историй, когда дети в раннем возрасте сталкивались с домогательствами. Там есть истории, когда люди пережили это в шесть, восемь, 12 лет. Я сама переживала это не раз. Один из них был на набережной, мне даже приходилось вызывать полицию, и всё, что они сделали - задавали очень странные вопросы. Например: "Зачем ты здесь ходила?", - сказала Нурсулу Гапурова.
"Я чувствую себя грязной" — с такой фразы начинают рассказ о сексуальном домогательстве большинство жертв. Ранее жители Шымкента, в том числе мужчина, поделились своими шокирующими историями о харассменте.
-
Trend news
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 17:26 177
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 12:47 489
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 12:13 445
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 12:09 336
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 1372
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 974
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 71284
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 42211
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 59727
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 975
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 12319
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 6324
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 1195
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 1558
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 45492
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 24689
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 1777
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 1854
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 19707
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 1453
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 7343
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 46483
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 16361
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 2881
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 5008
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 2539
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 3695
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 4969
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 7729
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 3360
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 45678
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 2718
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 3523
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 9595
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 69362
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 12989
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 5969
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 15597
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 19599
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 5482
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 3053
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 36625
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 3467
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 4322
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 48473
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 8645
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 12963
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 4804
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 56051
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 3975
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 22375
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 10934
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 5389
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 4016
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 6596
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 5613
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 4405
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 4295
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 7133
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 4764
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 38672
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 22782
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 11088
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 8232
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 5216
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 31470
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 46991
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 5272
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 20539
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 7980
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 12811
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 7225
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 6307
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 6180
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 13202
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 45934
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 6230
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 5665
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 15514
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 6527
-
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 1100
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 2870
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 2904
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 2920
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 1294
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 1206
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 1355
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 1083
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 1262
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 1648
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 2328
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 2119
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 2627
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 2464
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 2367
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 3450
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 3294
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 3649
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 4155
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 4117
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 4339
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 4206
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 4342
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 4971
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 5099
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 5269
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 5395
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 5039
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 5503
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 5234
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 5341
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 5335
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 5496
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 5774
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 5504
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 5708
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 5831
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 5852
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 6054
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 6557
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 6847
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 6615
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 7030
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 6686
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 6751
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 6762
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 6604
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 7047
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 7344
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 6979
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 25324
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 7419
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 7174
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 7144
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 12344
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 7978
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 16992
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 14992
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 15036
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 15764
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 14487
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 19046
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 15648
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 17156
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 18286
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 17728
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 15222
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 15732
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 34842
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 16838
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 19864
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 15836
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 17024
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 17579
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 19093
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 17051
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 19063
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 18607
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 19945
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 19622