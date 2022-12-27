"Нам надоело, что государство позволяет всему этому быть" - в столице прошёл пикет против домогательств

В столице прошёл одиночный пикет за криминализацию сексуальных домогательств, передаёт BaigeNews.kz. К памятнику Кенесары вышла представитель организации "Мықты Women" Нурсулу Гапурова.

"Мы требуем от государства ввести уголовную ответственность за домогательства. Это ненормально, что за выброс мусора в неположенном месте и за домогательства - одинаковая ответственность. Домогательства ведут к сломленной психике женщин и детей. Абсолютно каждая женщина Казахстана сталкивалась с домогательствами. Возможно, не каждая знает, что это были домогательства, но каждая сталкивалась. Нам надоело, что мужчины видят в женщинах лишь объект, вещь, нам надоело, что общество оправдывает насильников, говорит, что женщина сама виновата, что всё выдумала. Общество делает всё, чтобы прикрыть мужчин. Нам надоело, что государство позволяет всему этому быть. Надеюсь, наше государство и представители акимата, присутствующие здесь, услышат нас. Надеюсь, мужчины, которые совершают насилие, и думают, что это нормально, тоже услышат", - сказала Нурсулу Гапурова.

Её одежда была обклеена историями девочек, девушек и женщин, ставшими жертвами домогательств.

"За вчерашний вечер мы собрали более 100 историй. Очень много историй, когда дети в раннем возрасте сталкивались с домогательствами. Там есть истории, когда люди пережили это в шесть, восемь, 12 лет. Я сама переживала это не раз. Один из них был на набережной, мне даже приходилось вызывать полицию, и всё, что они сделали - задавали очень странные вопросы. Например: "Зачем ты здесь ходила?", - сказала Нурсулу Гапурова.

"Я чувствую себя грязной" — с такой фразы начинают рассказ о сексуальном домогательстве большинство жертв. Ранее жители Шымкента, в том числе мужчина, поделились своими шокирующими историями о харассменте.