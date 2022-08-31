"Домогаются и мужчин": жертвы харассмента из Шымкента рассказали свои истории

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"Я чувствую себя грязной" - с такой фразы начинают рассказ о сексуальном домогательстве большинство жертв. С корреспондентом BaigeNews.kz жители Шымкента, в том числе мужчина, поделились своими шокирующими историями о харассменте.

"Думала, чем его привлекла, если была в школьной форме"

Жительница Шымкента, 19 лет, анонимно:

"Когда мне было 12 лет, меня домогался родственник. Мама уехала в командировку, оставила меня у своей сестры. У тёти дома жил братишка. Однажды я вернулась после уроков, была в школьной одежде, прохожу мимо его комнаты, здороваюсь. Он вышел, обнял меня, отпустил руки мне на талию, после полез под юбку, начал трогать. Я сначала не поняла, что происходит. Оттолкнула его. А он стоял, смотрел на меня и ехидно улыбался.

Было неимоверно страшно, сердце бешено билось, думала, он изнасилует меня. Тогда я быстро пошла к тёте в комнату. Хотела рассказать ей, но он был верующим, и я побоялась, что мне не поверят.

Об этой истории никто из моих родственников не знает. Мне сейчас 19 лет, и я по сей день храню эту тайну. Долгое время боялась мужчин, а в голове были мысли: "Чем я его привлекла? Я ведь была в школьной форме и была ребенком". Чувствовала себя мерзко и грязно. Я и сейчас стараюсь не встречаться с ним на семейных мероприятиях. Уже теперь понимаю, что проблема была не во мне, а в нём".

"Таксист начал удовлетворять себя во время поездки"

"В студенческие годы возвращалась домой на такси. Приехал мужчина средних лет. Села вперед, так как страдаю от морской болезни. Через некоторое время замечаю, что он положил свою руку на мои колени и начал удовлетворять себя. Я начала орать на него и угрожать, что мой отец работает в полиции. Он остановил машину, я вышла и дошла до дома пешком. Плакала сильно.

После нашла в приложении такси его данные, заявила в полицию, хотя мои родственники были против.

Доказали его вину благодаря камерам видеонаблюдения, ему назначили штраф в маленьком размере. Я была в шоке от системы правосудия, но рада хоть этому. После инцидента долгое время казалось, что кто-то проник в мою душу и изнасиловал её", - рассказала жительница третьего мегаполиса.

"Боюсь мужчин и не могу есть в ресторанах"

"После окончания университета я искала работу. Так как не имела опыта по специальности, решила устроиться официантом в ресторан. У нас был постоянный клиент, который подкатывал ко мне, приглашал на свидание, мог ненароком тронуть меня. Я всегда отказывала ему и всем видом показывала, что мне это не нравится. Я жаловалась руководству, но, мне отвечали, что он очень богатый и постоянный клиент. Позже от коллег узнала, что он хороший друг нашего шефа.

Однажды этот мужчина напился и начал агрессивно вести себя. Увидел меня, выходящую из уборной, стал лапать, снимать с меня одежду. Я заплакала, звала на помощь. Подошли его ассистенты и увезли его. Я сидела и плакала одна в туалете, и никто даже не хотел мне помочь.

На следующий день я решила уволиться, но первым мне позвонил администратор и сказал, что я им не подхожу. Хотела заявить в полицию, но поняла, что он в разы меня богаче и сильнее. Сейчас я боюсь мужчин и не могу есть в ресторанах", - поделилась своей историей жительница города.

"Мужчин тоже домогаются"

Вспоминать пережитый опыт Алибеку (имя изменено) трудно. За 26 лет жизни мужчина подвергся сексуальному домогательству несколько раз. С харассментом он впервые столкнулся в детстве.

"Мне было пять лет. Мы жили в Шымкенте. У отца было много родственников, которые приезжали в город, чтобы найти работу. Как-то приехал дядя из аула, попросил несколько месяцев пожить у нас, пока устроится в городе. Сначала все было хорошо, мы с ним даже играли вместе в футбол. Но потом на работе у него начались проблемы, и он начал пить. В один день, когда родители уехали на свадьбу, он пришёл домой пьяный. Сначала сидел у себя в комнате, потом зашёл ко мне, снял штаны вместе с нижним бельем, попросил помассировать его. Я не понимал что происходит, мне было пять лет. Думал, все взрослые мужчины так делают. Но, кажется мой детский мозг быстро сработал, и я ответил ему: "фу, нет, мне противно". Благо, он просто ушёл. Сильно дверью хлопнул, но, ушёл",- вспоминает жертва сексуального домогательства.

"На следующий день, когда отрезвел, просил никому не рассказывать эту историю, говорил, что это будет наш маленький секрет. Ну а в противном случае, пообещал отвезти меня в тюрьму. Я был маленьким, естественно, испугался.

Такой случай повторился ещё два раза. Он просто заходил в мою комнату без штанов. В какой-то момент мне стало страшно, поэтому я рассказал обо всём маме. Она сначала не поверила. Но когда я сказал, какое у него белье, мама обняла меня и заплакала. Дядя уехал в аул, после этого мы с ним не виделись.

Заявление конечно же никто писать не стал, мы же родственники, отец сказал "уят болады".

В подростковом возрасте я узнал, что его посадили в тюрьму за домогательства к несовершеннолетним. Не знаю, что случилось бы со мной, если бы я не рассказал об этом своей маме", - говорит Алибек.

Позже с харассментом Алибек столкнулся в студенческие годы. Снимал квартиру с парнями, чтобы сэкономить.

"Не хотел жить у родственников, из-за прошлого опыта, но и в этот раз не обошлось без приключений. Мы вшестером снимали двухкомнатную квартиру. Я с близким другом жил в одной комнате, остальные парни - в зале. Так как мы с другом спортсмены, у нас не было вредных привычек. А остальные соседи, как потом выяснилось, употребляли наркотики. К ним часто приезжали другие студенты. Один из них как-то подошёл ко мне и открыто сказал "давай мы вступим в половую связь, а в универе все тебя будут уважать и никто не тронет". Я ему отказал, но, приставать он ко мне не перестал. Однажды, когда он опять пришёл в гости, то зашёл в ванную, где я принимал душ. Это было последней каплей. Я собрал вещи и съехал. Про инцидент так никому не смог рассказать, ведь доказательств у меня не было, кто бы поверил моим словам? Лезли в голову воспоминая из прошлого, думал, что я привлекаю потенциальных насильников. Себя обвинял", - поделится герой.

Из-за психологических травм Алибек не мог завести отношения и влиться в новый коллектив. Оправиться от душевного потрясения ему помог психолог. Сейчас парень просит всех жертв, вне зависимости от пола давать отпор агрессорам и заявлять о домогательствах в правоохранительные органы.

"Я сам не мог дать отпор людям, которые домогались меня, из-за "уят болады". Родители говорили, мол, "даже к девушкам в нашем обществе в таких случаях относятся негативно, а ты еще и парень, как семью потом будешь заводить, тебя ведь не изнасиловали, лучше никому не говорить об этом". Был молодым, слушал их, чувствовал себя "грязным" из-за этого. Не мог даже с девушками разговор завести, уходил в спорт. А когда понял, что так продолжаться не может, записался к психологу. Не скажу, что полностью оправился от этого, но, первые шаги сделал. Я женился, супруга знает обо всех случаях. Она меня очень поддерживает, она и была тем человеком, который уговорил меня дать интервью. Если говорить о таких случаях, то будет прогресс",- завершил свой рассказ герой.

Как распознать харассмент: мнение психолога

Психолог Виктория Князева считает, что харассментом можно считать различные действия сексуального характера, либо психологическое давление, совершаемые против воли человека, на которого эти действия направлены.

"Под харассментом подразумевают и присвистывание на улице, и какие-то некорректные комментарии в сторону внешности, фигуры, части тела - "какая красивая грудь", "какая короткая юбка". Харассмент может проявляться в разной степени, даже в подглядывании. Очень часто это происходит между людьми, которые занимают разное положение в обществе, то есть начальник и подчинённый. Это может быть ещё подмигивание, или записки, если мы говорим про работу. Харассмент может распространяться везде. Это грубые высказывания, манипуляция, давление, шантаж. Например, "если ты не переспишь со мной, то уволю". Сюда ещё можно приписать, когда человек очень близко подходит к другому человеку, преследование, нежелательные прикосновения, часто это еще приставание в общественном транспорте", - пояснила психолог.

При сексуальном домогательстве Виктория советует пострадавшим в первую очередь выбраться в безопасное место, а после рассказать об инциденте близкому человеку, обратиться к психологу и в правоохранительные органы.

"Я рекомендую не стесняться обращаться к специалисту или на горячую линию, найти через знакомых своего психолога, чтобы пережить этот опыт. Потому что он деликатный и может затрагивать множество переживаний, сложных чувств, которые связаны с детством. Кто-то пытается сказать себе, что "ничего страшного не случилось", кто-то сильно в себе замыкается, и происходят другие последствия в виде депрессии, ментальных или психосоматических проблем. Главное не молчать", - говорит Виктория Князева.

По словам специалиста, процесс отхождения от харассмента у каждого разный: если человек чувствительный, то восстановление может идти болезненно и долго.

"Могу предположить, что мужчины переживают этот опыт болезненнее. Потому что в нашей культуре считается вообще страшным, если мужчина заявит, что к нему проявлялось какое-то домогательство. Неважно с чьей стороны, здесь происходит двойное давление. Ко мне после сексуального домогательства обращались клиентки и гомосексуалисты. Мужчины с гетеросексуальной ориентацией не приходили с таким вопросом, лишь изредка в некоторых кейсах всплывало, что у кого-то со стороны женщины, у кого-то со стороны мужчины было домогательство", - рассказала психолог.

По словам эксперта, большинство жертв сексуального домогательства предпочитают молчать по нескольким причинам: сложно доказать случившееся, а также признаться самому, что ты пережил харассмент.

"Наша культура влияет. У нас часто обвиняют жертв насилия и домогательств. Пугают жертв также долгие судебные тяжбы. Жертвы домогательства подвергаются дополнительному насилию в этот период. Начинается буллинг, люди говорят: "сам/а виноват/а, не надо было так делать", - отметила психолог.

Виктория Князева советует при разговоре с жертвами харассмента не давить, позволить поделиться историей, выслушать без осуждений и нравоучений.

Должна ли существовать культура отмены, в отношении агрессоров?

Мнение основательницы платформы по отслеживанию сексуальных домогательств

В марте этого года в Казахстане запустили платформу по отслеживанию инцидентов харассмента. Благодаря Telegram-боту stopharass.kz, жертвы сексуальных домогательств могут открыто либо анонимно заявить о своей истории. Информация фильтруется администратором платформы.

С помощью бота можно также найти ответы на часто задаваемые вопросы, контактную информацию кризисных центров, домов матерей, горячих линий поддержки людей, переживших насилие и прочее.

На данный момент 368 жертв харассмента обратились за помощью в Telegram-бот, среди них есть и жители других стран.

Основательница платформы Лаура Вайгорова считает, что в отношении агрессоров, чья вина доказана, должна существовать культура отмены.

"Все должно быть в балансе. Нельзя 100% кенселить человека, если это не доказано. Но если человек действительно провинился, и было доказано, что он домогался, приставал, то конечно культура отмены должна работать. По крайней мере, это должно быть как пятно на его резюме. Отношение к человеку должно меняться", - заявила Лаура.

По словам общественницы, на её платформу поступают кейсы от мужчин.

"Да, мужчины обращались, было четыре кейса. Помимо этого ко мне лично обращаются парни, за последние два месяца шесть случаев. Трое из них рассказали, что их обвинили в харассменте и изнасиловании, хотя они этого не совершали. Девушки вымогали деньги. И такое бывает. Трое обращались касательно харассмента на работе. Например, женщина шеф намекает на какие-то вещи и ставит ультиматумы", - рассказала собеседница.

Как привлечь к ответственности агрессора?

Адвокат Евгений Яворский заявил, что по закону привлечь к уголовной ответсвенности именно за харассмент нельзя. В кодексах отсутствуют статьи о "сексуальном домогательстве".

"Можно подойти к этому вопросу по-другому. В Уголовном кодексе и Кодексе об административных правонарушениях есть составы преступлений, подходящие под этот состав. Если мы рассмотрим правонарушения, наказания за унижение чести, достоинства другого лица, выраженные в неприличный форме, предусмотрены статьей 131 УК РК, за оскорбление, совершение непристойных действий - в статье 293 УК РК. Хулиганство, оскорбительное приставание к физическим лицам - статья 434 КоАП. Будет правильно всё-таки вводить отдельный состав преступления именно за сексуальные домогательства. Потому что во всем мире это распространенный вид правонарушений. Было бы лучше, если бы наши депутаты инициировали внесение изменений в Уголовный кодекс по этим категориям", - считает адвокат.

Статистика преступлений в Шымкенте

В департаменте полиции Шымкента сообщили, что чаще всего от сексуальных домогательств в городе страдают женщины в возрасте от 25 до 30 лет. Сначала года количество жертв-женщин - 45, мужчин нет. По факту преступлений против половой неприкосновенности возбуждено 45 уголовных дел, в суд направлено 16 дел.

"Дела возбуждают по статьям 120 УК РК (Изнасилование), 121 (Насильственные действия сексуального характера), 122 (Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), 123 (Понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера), 124 (Развращение малолетних). Определенных мест не имеется, чаще происходит в съёмных квартирах", - сообщил начальник СУ ДП Шымкента Даулеткелди Абдраманов.

Напомним, в начале августа бывшая военнослужащая Айганым Ельчибаева заявила о домогательствах к ней со стороны командира батальона. По словам девушки, она служила по контракту в войсковой части 54179 в Капшагае и была якобы незаконно уволена после того, как отказала в ухаживаниях командиру батальона. Айганым утверждает, что руководство войсковой части никак не реагировало на её жалобы.

В 2020 году популярная казахстанская певица Dequine заявила на своей странице в Instagram, что во время концерта в Алматы подверглась домогательствам со стороны двоих исполнителей. Лейбл принёс извинения певице. Позже исполнительница стала получать множество сообщений от казахстанок, пострадавших от харассмента.