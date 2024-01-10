Налоговый режим смягчили для субъектов креативной индустрии в Казахстане

Налоговый режим смягчили для владельцев бизнеса, связанного с креативной индустрией в Казахстане. Об этом сообщила министр культуры и информации Аида Балаева, передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках исполнения поручения главы государства по развитию креативной индустрии, министерством культуры и информации совместно с Министерствами национальной экономики и финансов проведена комплексная работа по смягчению налогообложения для субъектов креативной индустрии. Уже принято постановление правительства РК, согласно которому 40 видов деятельности подпадают под специальный режим розничного налога. Это означает, что бизнес освобождается от уплаты КПН, ИПН, НДС и будет платить единый налог - от 2 до 4 процентов для ИП, 8 процентов для ТОО", - сообщали министр.

При этом годовой оборот компании не должен превышать 2,2 миллиарда тенге, а в штате должно работать не более 200 человек.

Смягчение налогообложения коснется сферы производства и постпродакшна кино, видеоконтента и телевизионных программ, звукозаписи и издания музыкальных произведений, театрального и музейного искусства, архитектуры и дизайна, ремесленничества, народного творчества и производства сувенирной продукции.