Налоговики проверят 760 казахстанских компаний

Утверждён график налоговых проверок на основе системы управления рисками на первое полугодие 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, график проведения проверок утверждён приказом министра финансов от 22 декабря 2023 года. Налоговики проверят 760 субъектов, в том числе ТОО "АСТАНА-АВТО-СТРОЙ", ТОО "Молочный завод "Солнечный", ТОО "Састобе Цемент", ТОО "Kostanay Inter Trading", ТОО "ENRICHMENT TRADE", ТОО "Уральский трансформаторный завод", ТОО "ЭФКО Казахстан", ТОО "БитОйл", ТОО "STANDARD PETROLEUM & Co", ТОО "MAT Group", ТОО "Prima Grano Trade", ТОО "Молпродукт", ТОО "Казахстанские коммунальные системы", АО "Астық Транс", ТОО "AltaiMiningGroup". Они изучат поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет, полноту и своевременность перечисления социальных платежей.

Отмечается, что периодические налоговые проверки на основе оценки степени риска назначаются налоговыми органами в отношении налогоплательщиков по результатам анализа налоговой отчетности, сведений уполномоченных госорганов, а также сведений, полученных из официальных и открытых источников информации по деятельности налогоплательщиков.

"Категорирование налогоплательщиков, "ограничение выписки электронных счетов-фактур" в рамках пилотного проекта, формирование результатов камерального контроля, а также отбор налогоплательщика (налогового агента) для проведения налоговых проверок являются отдельными направлениями применения системы управления рисками", - отметили министерстве.

Также отмечается, что категорирование осуществляется путём отнесения деятельности налогоплательщиков к одной из трех степеней риска: низкой, средней или высокой. В зависимости от степени риска, дифференцируются следующие меры налогового администрирования: