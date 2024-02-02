Находившегося в международном розыске иностранца задержали в области Абай

Гражданина Туркменистана, находившегося в международном розыске, задержали полицейские в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

28-летнего мужчину нашли в Кокпектинском районе в ходе рейдов.

На период проверки молодой человек не имел при себе никаких документов, в связи с чем был доставлен в районный отдел полиции.

Бдительный страж порядка узнал иностранца, его фото было размещено на доске розыска. Мужчину объявили в международный розыск правоохранители соседнего региона за неисполнения приговора суда. От уголовного преследования он скрывался на протяжении двух лет.

Полицейские передали разыскиваемого своим коллегам из ВКО, которые решат вопрос об его экстрадиции.



