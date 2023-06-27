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Награду Иманбека выставят в музее Павлодара
В какую именно экспозицию её включат, пока неизвестно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Саунд-продюсер Иманбек Зейкенов передал свой платиновый диск Павлодарскому областному музею имени Потанина. Об этом сообщили на официальной странице учреждения в социальных сетях.
"Наш знаменитый земляк, обладатель "Грэмми" диджей Иманбек передал музею платиновый диск, врученный ему в 2021 году. В ближайшее время диск можно будет увидеть в экспозиции музея", – добавили в учреждении культуры.
Напомним, платиновый диск Иманбек получил за композицию "Big" с Rita Ora и David Guetta. Песню выпустили в феврале 2021 года. Трек совмещает в себе танцевальную музыку, электро-поп, хип-хоп и хаус. Музыкальные критики отмечали звук и вокал. Песня заняла седьмую строчку чарта в Болгарии, а также была в чартах Германии, Венгрии, Ирландии, Литвы, Швейцарии и Великобританиии. В рейтинге BillboardDance/Electronic Songs трек занимал 11 место.
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