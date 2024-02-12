Надо у меня сначала спрашивать: Роза Рымбаева опровергла информацию о разбирательствах в суде

В Сети распространятся информация о том, что народная артистка Казахстана Роза Рымбаева стала жертвой мошенника. Однако сама звезда эстрады в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz опровергла эту информацию.

Роза Рымбаева утверждает, что она не связана ни с какими уголовными делами и судебными разбирательствами.

"Кто вам такую информацию дал, во-первых? Вы знаете, меня никто не обманывал. Пусть они не сочиняют. От себя какую-то ерунду сочинили. У меня они спрашивали? Нет! Надо у меня сначала спрашивать. Лишь бы им какой-то хайп пустить, лишь бы шумиху устроить и всё", - недоумевает народная артистка.

На вопрос: "Не хочет ли она призвать к ответу тех, кто распространяет ложную информацию о ней", певица ответила, что уже устала разбираться.