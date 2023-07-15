- Ксению Собчак и Маргариту Симоньян пытались убить — российские СМИ 20:15 131
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 19:48 186
- В Голливуде бастуют актёры и сценаристы 18:56 267
- 16-летнего дропера задержали киберполицейские в Костанае 18:18 326
- Угроза обошла стороной: жителей села в Павлодарской области передумали эвакуировать из-за лесного пожара 17:52 310
- Крупный лесной пожар из Павлодарской области движется в Россию 17:11 493
- На место пожара в "Семей Орманы" вылетел глава МЧС 16:51 335
- BaigeNews LIVE: легенда клубной музыки Адам Клей рассказал, почему приехал в Казахстан 16:29 323
- Туристов просят покинуть зону отдыха из-за пожара в "Семей орманы" 15:49 356
- Российский чемпион внезапно набросился на бойца после брошенного ему вызова 15:25 377
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 14:52 756
- Налог для въезжающих на Бали туристов введут с 2024 года 14:28 334
- Иномарка сбила верблюда в Актау: госпитализированы двое пострадавших 13:44 402
- Начато строительство крупнейшего в мире термоядерного ракетного двигателя 13:23 394
- Заболеваемость менингитом растёт в Алматы 12:55 470
- С начала года из водоёмов страны спасены 153 человека — МЧС 12:21 346
- Россиянин отправил казахстанца в страшный нокаут коленом 11:49 883
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 11:12 661
- В горах Баянаульского нацпарка тушат крупный пожар 10:39 596
- Древние ковры как пересечение культур: что общего у казахов, шумер и египтян 10:00 618
- Казахстанская теннисистка пробилась в финал турнира в Риме 09:37 436
- Началась пандемия кошачьего коронавируса 08:53 817
- Жителям Алматы советуют меньше гулять на свежем воздухе в субботу 08:19 738
- Нуждающейся семье из Мангистау подарили квартиру 07:55 562
- Воевавшего в ЛНР ополченца депортировали из России в Казахстан 07:17 26749
- Ребенок заболел корью в ВКО 06:45 449
- Козы отравляют жизнь сельчанам под Алматы 05:29 614
- В Шымкенте обнаружили около 400 самовольно захваченных участков земли 04:00 674
- Определились все финалисты Уимблдона-2023 после вылета Рыбакиной 03:13 588
- В Китае казнили воспитательницу детского сада 02:44 1548
- Улицы Костаная затопило после долгожданного дождя 01:02 604
- Убийство девочки в Туркестанской области: родные погибшей рассказали новые подробности 00:39 3383
- На нашествие каракуртов пожаловались сельчане в ЗКО 14.07.2023 627
- Более 20 дней находится в коме укушенный змеёй ребенок из Балхаша 14.07.2023 682
- Четыре года проведёт за решёткой истязавшая детей педагог в Атырау 14.07.2023 735
- Извинений не будет: решение по иску музыканта Рузахунова к МВД оставлено без изменения 14.07.2023 655
- Лесники спасли оленёнка из пожара на горе Кокшетау 14.07.2023 560
- В Алматы нашли способ оперативно информировать горожан о дорожных работах 14.07.2023 670
- Два человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кызылординской области 14.07.2023 715
- Убийство девочки в Туркестанской области: в отношении сотрудников службы пробации начали расследование 14.07.2023 989
- Курс доллара ещё вырос в Казахстане 14.07.2023 598
- Сельскохозяйственные ярмарки пройдут на выходных в Алматы 14.07.2023 681
- Яркий символ "Нового Казахстана" - политолог о возврате украденных госактивов 14.07.2023 776
- Пожар начался из-за грозы в Бурабае 14.07.2023 608
- В Кызылорде могут закрыть завод, который обеспечивает работой 600 человек 14.07.2023 2507
- Движение открыли по эстакаде на выезде из ЖК “Асыл Арман” в Алматы 14.07.2023 681
- Можно ли вернуть деньги, вложенные в финансовую пирамиду 14.07.2023 652
- 19-летний астанчанин сбывал наркотики через интернет-магазин 14.07.2023 716
- Плесень на стенах, течет крыша: как многодетные семьи в Павлодаре живут в домах от акимата 14.07.2023 758
- Предписание Аблязову покинуть Францию прокомментировали в Генпрокуратуре РК 14.07.2023 718
- Новая авария на жезказганской ТЭЦ - начато расследование 14.07.2023 554
- Казахстанцы, которые нас удивляют: Дирижёр Алан Бурибаев 14.07.2023 1009
- Казахстан завоевал "бронзу" этапа Кубка мира по стендовой стрельбе 14.07.2023 592
- Мужчина бесплатно приоделся одном из ТРЦ Астаны 14.07.2023 896
- В Астане увеличат количество медорганизаций и транспорта для людей с особыми потребностями 14.07.2023 621
- Менталитет одинаковый - эксперт об отношениях Казахстана и Монголии 14.07.2023 753
- Избран новый банковский омбудсмен в Казахстане 14.07.2023 653
- В Казахстане поставлен новый температурный рекорд 14.07.2023 866
- Составлен список востребованных профессий на рынке труда Казахстана 14.07.2023 598
- Несколько информационных систем будут недоступны в Казахстане 16 июля 14.07.2023 615
- Назначен новый вице-министр сельского хозяйства 14.07.2023 715
- Марат Кульдиков освобожден от должности вице-министра по ЧС страны 14.07.2023 660
- В России запретили смену пола 14.07.2023 599
- Шавкат Мирзиёев в третий раз стал президентом Узбекистана 14.07.2023 727
- Все поставленные задачи министерством выполнены - в МЧС прошло заседание коллегии 14.07.2023 546
- Ракета‑носитель Epsilon S взорвалась в Японии 14.07.2023 721
- То лука нет, то кормов - эксперт о проблемах продбезопасности Казахстана 14.07.2023 647
- ООН - безальтернативная международная организация для Казахстана - Токаев 14.07.2023 648
- Жара отступит в ближайшие дни в Казахстане 14.07.2023 1014
- "В аэропорту Астаны может возникнуть скопление пассажиров": Air Astana сообщает о ремонте взлетно-посадочной полосы 14.07.2023 709
- Человеческий череп под кустом обнаружили в Усть-Каменогорске 14.07.2023 647
- Подростки смогут ездить в поездах без доверенности родителей 14.07.2023 832
- МИД КР взял на контроль дело об избиении кыргызстанца в ТРЦ в Астане 14.07.2023 658
- Пожар тушат в Коргалжынском заповеднике 14.07.2023 643
- Полиция ищет обманувшую шымкентцев на 60 миллионов тенге женщину 14.07.2023 871
- На ремонт Риддерской ТЭЦ выделили 8,3 млрд тенге 14.07.2023 553
- Новый собственник "РИДДЕР ТЭЦ" обещает закрыть все долги предприятия за свой счёт 14.07.2023 830
- Токаев поручил тщательно разобраться в деле об убийстве 5-летней девочки 14.07.2023 1381
- Пропавшего без вести 27-летнего уроженца РФ разыскивает столичная полиция 14.07.2023 762
- Учёные определили максимальную температуру, при которой выживет человек 14.07.2023 624
- LOADING...
Сегодня, 19:48
199
199Фото: pixabay.com
Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке
В Шымкенте задержали начальника управления миграционной полиции, когда тот находился в отпуске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
"Сегодня, в результате проведённых совместных оперативных мероприятий сотрудниками ДКНБ и управления собственной безопасности ДП города Шымкент во время отпуска задержан начальник управления миграционной полиции. Он подозревается в получении денежного вознаграждения в размере 1000 долларов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в данное время проводятся необходимые следственные действия. Все обстоятельства выяснят во время расследования.
Поделитесь:
-
Trend news
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 19:48 120
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 14:52 709
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 11:12 655
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 6031
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 932
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 1203
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 1271
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 1197
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 27460
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 3444
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1486
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 6648
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 2752
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 1852
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 2170
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 2301
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1705
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 1806
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 2482
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 5602
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2006
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 1571
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 4854
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 4502
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 2982
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 3139
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 1865
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3593
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3058
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2017
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2027
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2106
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13504
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 2542
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 1909
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3010
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 3849
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 2768
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3093
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2631
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3026
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 3566
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3174
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 2920
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2381
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3343
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2045
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 4438
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3245
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 179979
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2386
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 4995
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 5572
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 5063
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 4009
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 3278
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 8039
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 2892
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 22238
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 3943
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 16988
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 5712
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 11772
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3605
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 5507
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 3850
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 3771
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 4112
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 4194
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 4932
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 3327
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 4366
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 28532
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 2924
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 3497
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 3439
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 3633
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 3268
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 4135
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 3250
-
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 716
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 922
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 1188
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 947
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 1377
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1679
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1702
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 1781
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 1776
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 1800
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2022
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2010
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1581
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2076
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 1854
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1732
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2010
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2198
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 1989
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 1746
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 1895
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1751
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2394
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 1884
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2050
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 2900
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2196
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 1994
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2165
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 1943
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 1895
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 1815
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2093
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2626
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2210
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2084
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 4063
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2335
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3149
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 3965
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2545
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 2609
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 39077
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2320
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3501
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 2826
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2630
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3467
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 2857
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 2959
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3323
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3351
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 3709
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 4372
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 4978
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4139
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3571
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3625
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 3425
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4441
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5451
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 4660
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 3940
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3398
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4257
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3243
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3692
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3596
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 4010
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4196
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3752
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 4233
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4445
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 6248
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4682
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 6553
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 4918
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 4655
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 4261
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 5112