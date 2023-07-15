Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке

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В Шымкенте задержали начальника управления миграционной полиции, когда тот находился в отпуске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Сегодня, в результате проведённых совместных оперативных мероприятий сотрудниками ДКНБ и управления собственной безопасности ДП города Шымкент во время отпуска задержан начальник управления миграционной полиции. Он подозревается в получении денежного вознаграждения в размере 1000 долларов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в данное время проводятся необходимые следственные действия. Все обстоятельства выяснят во время расследования.