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  • Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке
pixabay.com Сегодня, 19:48
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Сегодня, 19:48
199
Фото: pixabay.com

Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке

В Шымкенте задержали начальника управления миграционной полиции, когда тот находился в отпуске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Сегодня, в результате проведённых совместных оперативных мероприятий сотрудниками ДКНБ и управления собственной безопасности ДП города Шымкент во время отпуска задержан начальник управления миграционной полиции. Он подозревается в получении денежного вознаграждения в размере 1000 долларов", —  говорится в сообщении.

Уточняется, что в данное время проводятся необходимые следственные действия. Все обстоятельства выяснят во время расследования.

 

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Сегодня, 19:48
199
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