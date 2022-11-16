Началась встреча Токаева с общественностью города Алматы

В Алматы на встрече с общественностью президент Казахстана заявил, что город по праву олицетворяет нашу священную независимость, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщает Телеграм-канал "БОРТ №1".

"Именно здесь была подписана Декларация о суверенитете и провозглашена независимость Казахстана. Алматы хранит память о других не менее важных событиях, предопределивших судьбу страны. Алматы – деловой, духовный, культурно-научный и туристический центр нашей Родины. Алматы можно назвать одним из главных символов Казахстана. Поэтому я придаю особое значение развитию города и созданию условий для комфортного проживания в нем", - сообщил глава государства.