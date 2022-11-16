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kazvedomosti.kz Сегодня, 10:24
384
Сегодня, 10:24
384
Фото: kazvedomosti.kz

Началась встреча Токаева с общественностью города Алматы

В Алматы на встрече с общественностью президент Казахстана заявил, что город по праву олицетворяет нашу священную независимость, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщает Телеграм-канал "БОРТ №1". 

"Именно здесь была подписана Декларация о суверенитете и провозглашена независимость Казахстана. Алматы хранит память о других не менее важных событиях, предопределивших судьбу страны. Алматы – деловой, духовный, культурно-научный и туристический центр нашей Родины. Алматы можно назвать одним из главных символов Казахстана. Поэтому я придаю особое значение развитию города и созданию условий для комфортного проживания в нем", - сообщил глава государства. 

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#рабочая поездка #Токаев #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:24
384
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