На западе Казахстана мелеет озеро Караколь

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В Мангистаусской области мелеет озеро Караколь. На проблему обратили внимание общественники. По их мнению, причиной стало строительство автомобильного моста через канал Шора, который и питает озеро, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Чтобы решить проблему, представители общественных организаций просят установить на этом месте шлюз. Вопрос сейчас рассматривает комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии.

Уточняется, что озеро образовалось как отстойник Мангистауского атомно-энергетического комбината. Вблизи сброса тёплых вод водоём не замерзает полностью даже в самые холодные зимы. Это и создало благоприятные условия для гнездования и зимовки огромного количества птиц.

Сейчас озеро носит статус особо охраняемой территории. Теперь местные НПО просят включить искусственный водоём в список Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях. По мнению экологов, международный статус поможет Караколю привлечь туристов из других стран.