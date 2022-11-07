На Втором Павлодаре сдвинулся срок ввода новой канализации

Фото: pavlodarnews.kz

Причиной назвали высокий уровень грунтовых вод, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В районе Второго Павлодара продолжают прокладывать канализацию. Централизованные сети охватят 15 улиц частного сектора. Но работа идёт с задержкой. Об этом акиму области отчитались представитель ТОО "Жанарту" Сайдулла Утенов и аким города Асаин Байханов.

"Такие проекты должны быть включены изначально при планировании бюджета. При уточнении бюджета, например, с января, они уже могут быть запущены. Отчитываясь, вы обещали мне, что закончите до конца года. Теперь же я слышу от вас, что они перейдут на следующий год. А тем временем жители ждут", – заметил Абылкаир Скаков.

Градоначальник сослался на поднимающиеся грунтовые воды.

Вместе с тем, задержки на первом и втором этапах строительства канализации были вызваны и повреждениями труб. Теперь из 400 пользователей микрорайона подключились чуть более ста, это почти 20 процентов.