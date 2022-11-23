На устроившего перепалку с водителем скорой мужчину, завели уголовное дело в Темиртау

Фото: Кадр из видео

В полиции Темиртау завели уголовное дело в отношении автовладельца, который потребовал от водителя "Скорой помощи" отъехать в сторону в момент, когда в машину вносили пациента. Видео инцидента появилось в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. На кадрах видно, как после словесной перепалки водитель иномарки пустил в ход кулаки и толкнул сотрудника скорой.

"22 ноября в одном из пабликов города Темиртау появилось обращение экипажа скорой помощи. В своём заявлении они рассказали о хамском поведении одного жителя города металлургов. Конфликт произошёл во дворе дома при госпитализации лежачего больного, у которого были переломы. Водителю срочно нужно было проехать именно в этот момент. Сотрудники Старогородского отдела полиции оперативно отреагировали на данную публикацию и нашли водителя", - сообщили в полиции.

В отношении 58-летнего мужчины зарегистрировано уголовное дело по статье 131 УК РК. Материалы досудебного расследования будут направлены в суд для принятия процессуального решения.