open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • На устроившего перепалку с водителем скорой мужчину, завели уголовное дело в Темиртау
Кадр из видео Сегодня, 10:13
173
Сегодня, 10:13
173
Фото: Кадр из видео

На устроившего перепалку с водителем скорой мужчину, завели уголовное дело в Темиртау

В полиции Темиртау завели уголовное дело в отношении автовладельца, который потребовал от водителя "Скорой помощи" отъехать в сторону в момент, когда в машину вносили пациента. Видео инцидента появилось в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. На кадрах видно, как после словесной перепалки водитель иномарки пустил в ход кулаки и толкнул сотрудника скорой.

"22 ноября в одном из пабликов города Темиртау появилось обращение экипажа скорой помощи. В своём заявлении они рассказали о хамском поведении одного жителя города металлургов. Конфликт произошёл во дворе дома при госпитализации лежачего больного, у которого были переломы. Водителю срочно нужно было проехать именно в этот момент. Сотрудники Старогородского отдела полиции оперативно отреагировали на данную публикацию и нашли водителя", - сообщили в полиции.

В отношении 58-летнего мужчины зарегистрировано уголовное дело по статье 131 УК РК. Материалы досудебного расследования будут направлены в суд для принятия процессуального решения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#уголовное дело #соцсети #Скорая помощь
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:13
173
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх