На троих один детский сад, школа и тюрьма: друзья детства вместе оказались в колонии

Фото: polisia.kz

Три друга детства, которые жили на одной улице, ходили в один детский сад, школу и учились на отлично, оказались в одной колонии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Как отметили в полиции , все они воспитывались в полных семьях, были отличниками. После 11 класса поступили в университет на врача, учителя и ІТ-специалиста.

В июле прошлого года три парня решили подзаработать. Они связались с незнакомцем в одном из мессенджеров, и по его заказу начали делать закладки в Семее. Их задержали в середине августа сотрудники ОПН управления полиции. Суд приговорил закладчиков к 10 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности в Абайской области. По словам осуждённых, они хотели лёгких денег и не думали о последствиях.