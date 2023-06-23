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  • На троих один детский сад, школа и тюрьма: друзья детства вместе оказались в колонии
polisia.kz Сегодня, 15:30
99
Сегодня, 15:30
99
Фото: polisia.kz

На троих один детский сад, школа и тюрьма: друзья детства вместе оказались в колонии

Три друга детства, которые жили на одной улице, ходили в один детский сад, школу и учились на отлично, оказались в одной колонии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Как отметили в полиции , все они воспитывались в полных семьях, были отличниками. После 11 класса поступили в университет на врача, учителя и ІТ-специалиста. 

В июле прошлого года три парня решили подзаработать. Они связались с незнакомцем в одном из мессенджеров, и по его заказу начали делать закладки в Семее. Их задержали в середине августа сотрудники ОПН управления полиции. Суд приговорил закладчиков к 10 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности в Абайской области. По словам осуждённых, они хотели лёгких денег и не думали о последствиях.

"Очень жаль, конечно, мы думаем о своих матерях, переживаем за них. Чтобы принести какую-то пользу, мы решили открыть кружок домбры, в школе у нас тоже был такой кружок. В свободное время мы обучаем осуждённых, делимся навыками", – сказал один из друзей.

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Сегодня, 15:30
99
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