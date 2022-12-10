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рixabay Вчера, 23:16
161
Вчера, 23:16
161
Фото: рixabay

На трассе Екатеринбург-Алматы закрыто движение

"КазАвтоЖол" сообщил о закрытии движения на трассе Екатеринбург-Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Введено временное ограничение движения для грузовых и общественных автотранспортных средств (дизельного автотранспорта) на участке от города Караганда до границы Жамбылской области автодороги республиканского значения "Екатеринбург-Алматы", – говорится в сообщении.

Ограничение действует с 22.00 в связи с понижением температуры воздуха для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

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#дороги #Казавтожол
BaigeNews.kz
Вчера, 23:16
161
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