На трассах в 14 областях Казахстана ограничено движение транспорта
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Из-за погодных условий по состоянию на 00:00 часов 15 декабря на 38 участках автодорог республиканского значения в 14 областях Казахстана введено ограничение для движения транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Ограничения введены в следующих регионах:
- область Абай – девять участков (1053 км);
- Актюбинская область – пять участков (696 км);
- Алматинская область – один участок (84 км);
- Атырауская область – один участок (9 км);
- Восточно-Казахстанская область – семь участков (511 км);
- Жамбылская область – один участок (450 км);
- область Жетису – два участка (158 км);
- Карагандинская область – один участок (48 км);
- Кызылординская область – один участок (815 км);
- Павлодарская область – два участка (423 км);
- Северо-Казахстанская область – три участка (316 км);
- Туркестанская область – два участка (283 км);
- область Улытау – два участка (438 км);
- Костанайская область – один участок (83 км).
На автодорогах республиканского значения задействовано 304 единиц техники и 385 человек.
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