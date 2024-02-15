На трассах в 14 областях Казахстана ограничено движение транспорта

Из-за погодных условий по состоянию на 00:00 часов 15 декабря на 38 участках автодорог республиканского значения в 14 областях Казахстана введено ограничение для движения транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Ограничения введены в следующих регионах:

- область Абай – девять участков (1053 км);

- Актюбинская область – пять участков (696 км);

- Алматинская область – один участок (84 км);

- Атырауская область – один участок (9 км);

- Восточно-Казахстанская область – семь участков (511 км);

- Жамбылская область – один участок (450 км);

- область Жетису – два участка (158 км);

- Карагандинская область – один участок (48 км);

- Кызылординская область – один участок (815 км);

- Павлодарская область – два участка (423 км);

- Северо-Казахстанская область – три участка (316 км);

- Туркестанская область – два участка (283 км);

- область Улытау – два участка (438 км);

- Костанайская область – один участок (83 км).

На автодорогах республиканского значения задействовано 304 единиц техники и 385 человек.