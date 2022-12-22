На тепловых сетях Караганды произошла крупная авария: в трубы въехал грузовик

Фото: кадр из видео

В Караганде в районе ТЭЦ-1 произошла крупная авария на тепловых сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Сообщается, что инцидент случился ранним утром 22 декабря, грузовая машина снесла портал диаметром 1000 миллиметров. В результате ДТП Нижний город переведён на ухудшенный режим теплоснабжения.

"22 декабря в 5:30 утра в "Теплотранзит" поступило сообщение о том, что водитель камаза с поднятым кузовом совершил столкновение с вертикальным П-образным компенсатором в районе пересечения улицы Гоголя и Спасского шоссе. Оперативно выехавшая на место бригада ТОО "Теплотранзит" обнаружила дефект на подающем трубопроводе диаметром 1000 миллиметров. Для ликвидации дефекта в ухудшенный режим будут переведены потребители Нового города", - говорится в сообщении.

В акимате уточнили, что потребителям частного сектора КСК, ОСИ и ПТ, а также лицам, ответственным за тепловое хозяйство жилых домов, попадающих в зону ухудшенного теплоснабжения, необходимо следить за состоянием подводящих тепловых сетей, внутридомовых тепловых сетей и быть на постоянной связи с представителем диспетчерской службы наладки по телефону: 56-51-05, строго выполнять их рекомендации и указания.

Отметим, что ТЭЦ-1 обогревает центральную часть областного центра.

Исполняющий обязанности акима Караганды Мейрам Кожухов вёл прямой эфир с места ЧП на своей странице в Instagram.