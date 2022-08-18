На столичном Малом Талдыколе высадят 600 деревьев

Фото: акимат Нур-Султана

28 августа, в воскресенье, планируют высадить 600 деревьев лиственных пород на территории Малого Талдыколя, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на столичный акимат.

И это только первый этап.

Напомним, по Малому и Большому Талдыколю продолжается работа по интеграции городской территории с парковыми зонами столицы с использованием принципов эко-урбанизма. Там будет создан экопарк.