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акимат Нур-Султана 18 Августа, 13:30
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Фото: акимат Нур-Султана

На столичном Малом Талдыколе высадят 600 деревьев

28 августа, в воскресенье, планируют высадить 600 деревьев лиственных пород на территории Малого Талдыколя, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на столичный акимат.

И это только первый этап.

Напомним, по Малому и Большому Талдыколю продолжается работа по интеграции городской территории с парковыми зонами столицы с использованием принципов эко-урбанизма. Там будет создан экопарк.

"Для этих целей на первом этапе выделено финансирование в размере миллиарда тенге. Уже разработана проектно-сметная документация по Большому Талдыколю, ведется разработка проектно-сметной документации по созданию рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на водном объекте малый Талдыколь", — говорят в акимате Нур-Султана.

акимат Нур-Султана
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#Нур-Султан #озеленение #городская среда #парк
18 Августа, 13:30
558
Журналист

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