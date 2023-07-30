На слухи о транспортировке военной техники в Россию отреагировали в Минобороны РК

Фото: Министерство обороны РК

В Мининстерстве обороны РК прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о транспортировке военной техники в Россию, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве подчеркнули, что эти сведения не соответствуют действительности.

"Данная военная техника не имеет отношения к Республике Казахстан, является собственностью третьей страны и в рамках международных договорённостей направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана", — пояснили в Минобороны.

В министерстве также напомнили, что с 27 августа 2022 года в Казахстане введен и по настоящее время действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.