  • 30 Июля, 12:57
  • BAIGENEWS

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • На слухи о транспортировке военной техники в Россию отреагировали в Минобороны РК
Министерство обороны РК Сегодня, 12:44
98
Сегодня, 12:44
98
Фото: Министерство обороны РК

На слухи о транспортировке военной техники в Россию отреагировали в Минобороны РК

В Мининстерстве обороны РК прокомментировали появившуюся в соцсетях  информацию о транспортировке военной техники в Россию, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве подчеркнули, что эти сведения не соответствуют действительности. 

"Данная военная техника не имеет отношения к Республике Казахстан, является собственностью третьей страны и в рамках международных договорённостей направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана", — пояснили в Минобороны.

В министерстве также напомнили, что с 27 августа 2022 года в Казахстане введен и по настоящее время действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.  

"В этой связи, просим граждан не реагировать на непроверенные материалы и доверять только официальным источникам", — заявили в Минобороны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:44
98
Поделитесь:
Наверх