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На слишком активных косуль жалуются водители в СКО
Стада косуль бегают по трассе на севере Казахстана. Они носятся по полям, перебегают дороги в неположенном месте, и, к сожалению, иногда попадают под колеса автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Сибирские косули — одни из самых грациозных диких животных в регионе. Североказахстанские леса для них одно из самых комфортных мест обитания. В настоящее время на севере Казахстана около 15 тысяч косуль.
Их популяция постоянно увеличивается в последние годы. Из-за многочисленности популяции сибирская косуля не занесена в Красную Книгу Казахстана.
А на территории соседней России эти животные числятся в Красной Книге только двух регионов — Томской области и Красноярского края.
Именно сейчас в Казахстане идет сезон охоты на косулю, он продлится до 31 декабря.
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