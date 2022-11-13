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pkzsk.info Сегодня, 18:19
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Фото: pkzsk.info

На слишком активных косуль жалуются водители в СКО

Стада  косуль бегают по трассе на севере Казахстана. Они носятся по полям, перебегают дороги в неположенном месте, и, к сожалению, иногда попадают под колеса автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news

Сибирские косули — одни из самых грациозных диких животных в регионе. Североказахстанские леса для них одно из самых комфортных мест обитания. В настоящее время на севере Казахстана около 15 тысяч косуль. 

Их популяция постоянно увеличивается в последние годы. Из-за многочисленности популяции сибирская косуля не занесена в Красную Книгу Казахстана. 

А на территории соседней России эти животные числятся в Красной Книге только двух регионов — Томской области и Красноярского края. 

Именно сейчас в Казахстане идет сезон охоты на косулю, он продлится до 31 декабря. 

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#животные
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:19
231
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