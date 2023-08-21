На сколько повысятся пенсии казахстанцев с 1 января 2024 года

Министерство финансов Республики Казахстан разработало проект закона "О республиканском бюджете на 2024–2026 годы", в котором установлен минимальный размер пенсии. Документ опубликован на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

Проект закона "О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы" представлен для публичного обсуждения до 4 сентября 2023 года.

Документом предусмотрено установить с 1 января 2024 года:

1) минимальный размер заработной платы – 70 000 тенге;

2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 28 215 тенге;

3) минимальный размер пенсии – 57 853 тенге;

4) месячный расчетный показатель – 3 692 тенге;

5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 43 407 тенге.

Средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2024 года на 9%.

Размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в фонд социального медицинского страхования, составит 1,9% от объекта исчисления взносов государства.