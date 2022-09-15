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Сегодня, 07:30
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На шесть лет тюрьмы осуждены несовершеннолетние за сбыт наркотиков в Кокшетау
Двое несовершеннолетних жителей Кокшетау за распространение наркотиков приговорены к шести годам лишения свободы каждый, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
Приговор в законную силу не вступил и еще может быть обжалован, сообщили в прокуратуре Кокшетау.
Несовершеннолетние занимались распространением наркотиков через популярные соцсети, закладки делали в тайниках на территории областного центра. Всего изъято более 600 граммов психотропных веществ.
За подобные уголовные правонарушения виновным лицам, в том числе несовершеннолетним, назначается реальное лишение свободы, напомнили в прокуратуре.
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