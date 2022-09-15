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  • На шесть лет тюрьмы осуждены несовершеннолетние за сбыт наркотиков в Кокшетау
BaigeNews.kz Сегодня, 07:30
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Фото: BaigeNews.kz

На шесть лет тюрьмы осуждены несовершеннолетние за сбыт наркотиков в Кокшетау

Двое несовершеннолетних жителей Кокшетау за распространение наркотиков приговорены к шести годам лишения свободы каждый, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Приговор в законную силу не вступил и еще может быть обжалован, сообщили в прокуратуре Кокшетау.

Несовершеннолетние занимались распространением наркотиков через популярные соцсети, закладки делали в тайниках на территории областного центра. Всего изъято более 600 граммов психотропных веществ.

За подобные уголовные правонарушения виновным лицам, в том числе несовершеннолетним, назначается реальное лишение свободы, напомнили в прокуратуре.

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#наркопреступность #наркотики #Кокшетау #несовершеннолетний #приговор #тюрьма
Сегодня, 07:30
213
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