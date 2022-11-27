На севере Казахстана планируют повысить тариф на внутриобластные перевозки

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Проект постановления "Об установлении тарифа на регулярные внутриобластные социально значимые автомобильные пассажирские перевозки на территории Северо-Казахстанской области" разместили на сайте открытых нормативно-правовых актов 25 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Согласно проекту постановления, стоимость проезда внутри Северо-Казахстанской области составит 8 тенге за 1 километр пути, что на 2 тенге выше сегодняшнего тарифа.

Например, если раньше сельчане за дорогу до родной деревушки, которая находится от областного центра в 60 км, оплачивали 360 тенге, то теперь ценник вырастет до 480.

Вроде бы подорожание на 2 тенге за километр несущественное. А на семейном бюджете человека, который ежедневно ездит из села в город на работу и обратно, отразится значительно.

А теперь самое интересное, повышать тариф намерены с целью экономии областного бюджета, чтобы сократить траты на субсидии перевозчикам.

"Принятие указанного постановления уменьшит нагрузку на бюджет в виде снижения объёма субсидий для перевозчиков, обслуживающих внутриобластные маршруты, за счёт повышения стоимости проезда по социально значимым маршрутам для населения на 2 тенге за километр", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.