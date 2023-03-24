На ряд должностных лиц "Самрук-Казына" завели дело по факту злоупотребления полномочиями

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В Антикоррупционной службе начали досудебное расследование по факту злоупотребления полномочиями в АО "ФНБ "Самрук-Казына", передаёт BaigeNews.kz.

В агентстве по противодействию коррупции ответили на депутатский статус.

"Агентством в рамках компетенции рассмотрен депутатский запрос по проблемным вопросам в сфере энергетики. Сообщаем, что в 2022 году Агентством расследовалось уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями (ст.361 УК) в отношении должностных лиц АО "ФНБ "Самрук-Казына" (далее – Фонд) и других лиц, допустивших участие компаний посредников в закупе электроэнергии", - сообщил в письме председатель агентства Олжас Бектенов.

В рамках дела приняты меры по возврату излишне полученной прибыли фирмами – посредниками. Кроме того, в адрес Фонда направлено представление в порядке статьи 200 УПК об устранении обстоятельств, способствовавших нарушению закона.