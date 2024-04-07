На реке Жем начали взрывать искусственные плотины

Для того, чтобы река Улы Жем не угрожала населённым пунктам, в Атырауской области решили повернуть её русло с помощью подрыва искуственных плотин, расположенных вдоль Жема, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

"Для снижения угрозы Жылыою расчищаем устье реки Жем. В свое время здесь частные крестьянские хозяйства строили исскуственные плотины, чтобы собирать воду для своих нужд, перекрывая стоки. Это стало большим препятствием для нормального протока воды в районе города. Поэтому путем подрыва плотин открываем забившиеся русла, с использованием тротила. В результате обеспечивается беспрепятственное течение реки,— рассказал заместитель акима области Кайрат Нуртаев.

Напомним, из зоны ЧС в Жылыойском районе области эвакуировано 28 501 жителей, в том числе 6 781 детей.

Всего из зон подтопления в Казахстане спасено и эвакуировано 63 927 человек. В Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях подтопленными остаются 3 391 частный жилой дом, 1059 дачных домов, 79 зданий различного предназначения.