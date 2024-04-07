Число эвакуированных жителей Жылыойского района Атырауской области выросло до 28 тысяч
Сегодня, 08:32
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Сегодня, 08:32Сегодня, 08:32
185Фото: скриншот с видео
В городе Кульсары Атырауской области продолжается эвакуация жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Спасатели оказывают помощь в эвакуации жителям и их домашним животным, К этому часу в Жылыойском районе эвакуировано 28 501 жителей, в том числе 6 781 детей", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из зон подтопления в Казахстане спасено и эвакуировано 63 927 человек. В Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях подтопленными остаются 3 391 частный жилой дом, 1059 дачных домов, 79 зданий различного предназначения.