Число эвакуированных жителей Жылыойского района Атырауской области выросло до 28 тысяч

В городе Кульсары Атырауской области продолжается эвакуация жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Спасатели оказывают помощь в эвакуации жителям и их домашним животным, К этому часу в Жылыойском районе эвакуировано 28 501 жителей, в том числе 6 781 детей", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из зон подтопления в Казахстане спасено и эвакуировано 63 927 человек. В Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях подтопленными остаются 3 391 частный жилой дом, 1059 дачных домов, 79 зданий различного предназначения.