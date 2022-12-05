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На работу без диплома: в министерстве науки и высшего образования прокомментировали новшество
Новость о том, что при приёме на работу в Казахстане станет необязательным наличие диплома об образовании, взбудоражила общество. В министерстве науки и высшего образования высказались о внедрении системы сертификации и оценки навыков и компетенций, передаёт BaigeNews.kz.
"В ряде СМИ опубликована новость о том, что дипломы станут необязательными при поступлении на работу в Казахстане. Речь шла о проекте закона "О профессиональных квалификациях", который, как отметила министр труда и социальной защиты населения, свяжет систему образования с требованиями работодателей через развитие национальной системы квалификаций", — сообщили в министерстве.
В ведомстве дополнили, что система подтверждения квалификации и сертификации по ряду профессий может стать обязательной для приёма на работу. Но это касается не всех профессий и будет осуществляться поэтапно.
"Данная практика уже имеется на международном уровне для регулируемых профессий, которые связаны со здоровьем, жизнеобеспечением и безопасностью населения. Это не исключает наличие формального образования в рамках 6-8 уровней Национальной рамки квалификаций для данных профессий. При этом требуется подтверждение полученной квалификации через систему сертификации. Система подтверждения квалификации и сертификации показывает соответствие профессиональным стандартам, в которых обязательно указывается уровень образования сертифицируемого — высшее и послевузовское, ТиПО, среднее или неполное среднее", — сообщили в министерстве.
Законопроект также предусматривает получение и признание неформального, информального или самостоятельного обучения, но в качестве дополнительного образования.
"Это направлено на реализацию Концепции обучения в течение всей жизни. То есть гражданам предоставляется возможность обновления своих знаний и навыков через курсы неформального образования", — заключили в министерстве.
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