На продающих амулеты попрошаек жалуются жители Актау

Фото: lada.kz

Попрошаек-гадалок, продающих амулеты и пророчащих людям несчастья, уже неоднократно замечали у торговых центров "Заман" и "Жигер" в Актау. Об этом рассказали местные жители, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz

По словам горожан, женщины-мигранты из соседних республик со своими грудными и маленькими детьми постоянно прогуливаются у входов торговых центров и навязчиво просят помочь деньгами на питание, предлагают амулеты от сглаза и порчи.

"Сначала начали просить на еду. После того как мы ей с дочерью подали, она стала говорить: "Апашка, на тебе сглаз, я могу тебе продать оберег", — сказала местная жительница Наталья.

Как говорит местная жительница Нурсулу, с ней произошла подобная ситуация. Ей рассказали о чёрном пятне в ее родословной и также предложили талисман.

В департаменте полиции региона сообщили, что приняли это во внимание.