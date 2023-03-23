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lada.kz Сегодня, 22:14
206
Сегодня, 22:14
206
Фото: lada.kz

На продающих амулеты попрошаек жалуются жители Актау

Попрошаек-гадалок, продающих амулеты и пророчащих людям несчастья, уже неоднократно замечали у торговых центров "Заман" и "Жигер" в Актау. Об этом рассказали местные жители, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz

По словам горожан, женщины-мигранты из соседних республик со своими грудными и маленькими детьми постоянно прогуливаются у входов торговых центров  и навязчиво просят помочь деньгами на питание, предлагают амулеты от сглаза и порчи.

"Сначала начали просить на еду. После того как мы ей с дочерью подали, она стала говорить: "Апашка, на тебе сглаз, я могу тебе продать оберег", —  сказала местная жительница Наталья.

Как говорит местная жительница Нурсулу, с ней произошла подобная ситуация. Ей рассказали о чёрном пятне в ее родословной и также предложили талисман.

В департаменте полиции региона сообщили, что приняли это во внимание.

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Сегодня, 22:14
206
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