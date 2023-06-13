На подрядчика по ремонту школы в Павлодаре подали в суд

Подрядчик не успевает завершить работу в срок из-за нехватки рабочих, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Аким Павлодара Ержан Иманзаипов проверил, как идет капитальный ремонт в детском саду №82. Дошкольное учреждение с 50-летней историей ни разу капитально не обновляли. Сейчас здесь меняют кровлю, фасад, канализацию, отопление, игровые площадки, проведут внутреннюю отделку и благоустройство двора. Аким поручил ускорить работы, чтобы завершить их без потери качества к 1 сентября.

"Противоположная картина наблюдается в школе №5. Подрядчик, отвечающий за капитальный ремонт спортивного и актового залов, не успевает уложиться в срок, поскольку не выделил на объект достаточного количества рабочих. Поручил подать в суд на подрядчика, уже получившего три уведомления, а также подключить к делу государственный архитектурно-строительный контроль", – сообщил Ержан Иманзаипов.

Ряд нареканий со стороны акима получило руководство СОШ №2. Здесь также наблюдается нехватка рабочих, что может привести к срыву сдачи объекта в срок. Кроме того, градоначальник проинспектировал дошкольную гимназию №42, где идет капремонт.