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  • На отключение света в студенческих общежитиях Алматы отреагировали в Министерстве
pixabay.com Сегодня, 16:09
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Фото: pixabay.com

На отключение света в студенческих общежитиях Алматы отреагировали в Министерстве

В соцсетях появилась информация о том, что в студенческих общежитиях Алматы под разными предлогами отключают свет по вечерам. Учащимся вузов приходилось заниматься при свете фонариков и свечей, передаёт BaigeNews.kz

"В темноте не очень удобно готовить еду и СРОшки после пар. В Сатпаевском, к примеру, объясняют это тем, что студенты учат уроки до утра, из-за чего опаздывают на пары. Недели две назад писали ещё из КБТУ и ЖенПИ", - говорится в публикации Qumash.

В Министерстве науки и высшего образования РК отреагировали на публикации в Сети об отключении электричества в студенческих общежитиях после определённого времени.

"Отметим, что после оперативной проверки, факт перебоев с электроэнергией в нескольких университетах был подтверждён. Министерство работает над устранением отмеченного инцидента и заявляет, что намерено и дальше защищать и бороться за права учащихся вузов", - говорится в сообщении. 

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#студенты #общежитие #Алматы #электричество
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:09
72
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