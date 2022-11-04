На отключение света в студенческих общежитиях Алматы отреагировали в Министерстве

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В соцсетях появилась информация о том, что в студенческих общежитиях Алматы под разными предлогами отключают свет по вечерам. Учащимся вузов приходилось заниматься при свете фонариков и свечей, передаёт BaigeNews.kz.

"В темноте не очень удобно готовить еду и СРОшки после пар. В Сатпаевском, к примеру, объясняют это тем, что студенты учат уроки до утра, из-за чего опаздывают на пары. Недели две назад писали ещё из КБТУ и ЖенПИ", - говорится в публикации Qumash.

В Министерстве науки и высшего образования РК отреагировали на публикации в Сети об отключении электричества в студенческих общежитиях после определённого времени.