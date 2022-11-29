На низкую зарплату пожаловались павлодарские спасатели

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В департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области корреспонденту BaigeNews.kz описали то, в каких условиях и за какой оклад приходится трудиться и рисковать своей жизнью сотрудникам оперативно-спасательного отряда. Поводом для обсуждения их жалованья и уровня оснащённости стала недавняя трагедия на реке.

На протоке Усолка в Павлодаре утонул пожилой мужчина. Рыбак ушёл под тонкий лёд в нескольких метрах от берега. Спасатели вытащили терпевшего бедствие из воды и вызвали скорую помощь. Медики прибыли через три минуты, но мужчина к этому времени уже скончался.

То, как рыбака вытаскивали из воды, видело немало прохожих и людей, наблюдавших эту сцену из окон соседних жилых многоэтажек. Одна из свидетельниц оставила эмоциональный комментарий под публикацией о случившемся в социальных сетях:

Пользуясь случаем, хотела поделиться своими замечаниями и обратить внимание на то, что спасатели рискуют своей жизнью. При этом зарплаты у них очень маленькие, оснащение не выдерживает никакой критики. Как я поняла, у них нет даже гидрокостюмов. Молодой парень, который кинулся в ледяную воду в бушлате, так и ушёл на место службы пешком в мокрых вещах. А кто его спасать будет?! Поистине это служба мужественных и отважных, - написала она.

Автор комментария отметила, что, скорее всего, на месте службы у спасателя нет сменной одежды. Нет, считает она, у спасателей и служебного транспорта, и тёплого помещения, где можно было бы отогреться.

Это мои личные наблюдения. Надеюсь, что эту информацию прочтут уполномоченные лица, примут соответствующие меры по улучшению труда, социального обеспечения, - написала женщина.

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области подтвердили написанное неравнодушной жительницей Павлодара.

Да, действительно зарплата спасателя низкая. К примеру, должностной оклад спасателя со среднеспециальным образованием составляет 72 тысячи тенге, плюс надбавки за особые условия труда, выслугу лет, классность; в результате в среднем на руки спасатель получает 90–100 тысяч тенге, - констатировали в региональном ДЧС.

По данным ведомства, должностной оклад спасателя с высшим образованием составляет 89 тысяч тенге. С надбавками за особые условия труда, стаж и классность такой сотрудник в среднем на руки получает 100–110 тысяч.

Должностной оклад главного спасателя составляет 102 тысячи тенге. Плюс надбавки за особые условия труда, выслугу лет, классность. В результате в среднем на руки спасатель получает 110–130 тысяч тенге, - привели ещё пример в департаменте.

Там рассказали, что в 2023 году ждут увеличения заработной платы, и что в начале 2022 года её уже поднимали на 23 процента.

Что касается именно того несчастного случая, то в пресс-службе ДЧС заявили, что водолазное снаряжение, гидрокостюмы у спасателей имеются, однако они не могут целый день ходить в этих костюмах.

На надевание гидрокостюма необходимо 10-15 минут. Соответственно при поступлении сообщения о том, что тонет человек, необходимо было действовать незамедлительно. Вызов поступил в 8.57. Спасатели в течение одной минуты отреагировали, так как расстояние от станции до места происшествия было около 700 метров, - разъяснили в ДЧС.

Старший смены принял решение добежать до места, взяв с собой спасательное оборудование и надев спасательные жилеты. В 9.04 с помощью спасательного оборудования "Конец Александрова" спасатели извлекли мужчину на берег и начали его реанимировать.

После, в 9.07, передали сотрудникам скорой помощи для продолжения реанимационных действий. В 9.37 бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего, - добавили здесь.

В ДЧС также дополнили, что здание, где расположено спасательное подразделение, обеспечено центральным отоплением. А, если спасатель при исполнении своих обязанностей промок, он переодевается в сухую одежду.

Наконец, тут рассказали, что транспортное средство в этом подразделении есть. Просто от станции до места происшествия было около 700 метров. Чтобы не терять драгоценного времени, до тонувшего человека проще было добежать.