На миллионы тенге оштрафовали филиал "КазТрансГазАймак" в ЗКО

На 5,5 млн тенге оштрафовали филиал "КазТрансГазАймак" в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

"Установлен факт, что филиалом АО "КазТрансГазАймак" предоставлена недостоверная и ложная информация антимонопольному органу, так как при выборочном анализе договоров заключенных с коммунально-бытовыми потребителями в некоторых договорах требования изложены в другой редакции, то есть установлено применение разных условий в идентичных договорах", - говорится в сообщении.

В связи с этим Департаментом, по факту предоставления недостоверной информации антимонопольному органу в отношении филиала АО "КазТрансГазАймак" было возбуждено административное дело по статье 162 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

Постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям города Уральск на филиал АО "КазТрансГазАймак" наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 5 520 000 тенге.

Вместе с тем, в соответствии с частью 2 статьи 829-11 КоАП суд постановил возможным сократить размер налагаемого штрафа на 30% или до 3 864 000 тенге. На сегодняшний день штраф оплачен в полном размере.