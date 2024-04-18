На месте подтопленных домов в Костанае будет парк: что думают об этом жители?

Аким города Марат Жундубаев заявил, что в старой части Костаная в районе Колесных рядов пострадали 143 дома. Восстанавливать их нет смысла, потому что они подвержены ежегодному подтоплению со стороны реки Тобол. Теперь на этой территории местные власти решили возвести парк. Корреспондент BaigeNews.kz встретился с жителями района и узнал их мнение на такое решение.

Дом Алексея Трофимова находится прямо у реки. Он был построен в 60-е годы прошлого века. Вода стояла в доме на уровне двух метров и сошла совсем недавно. Камышитовые стены разбухли, глина отваливается, обнажая мокрое дерево.

"Жизнь, конечно, перевернулась с ног на голову. Налицо видно, что здесь творится. Предварительную оценку уже делали, записывали, что повреждено. Как здесь восстанавливать, я не знаю. Я считаю, что это невозможно. А как решат вышестоящие органы, будет видно. Ждем, что нам скажут. У меня оценку очень тщательно проводили, а первым соседям, женщины рассказывали, регистрировали не все. Мол, два холодильника – это роскошь, два дивана – это роскошь. Но, наверное, после слов президента, что все возместят, стали тщательнее записывать ущерб", - рассказывает мужчина.

Алексей Трофимов прикидывает, стоит ли делать в размякшем камышитовом доме ремонт. Говорит, что даже самый просто косметический обходился ему минимум в миллион тенге. А чтобы построить новый дом, по оценкам мужчины, нужно около 30 миллионов. Об инициативе властей снести дома на набережной и построить парк слышал, но переживает, чтобы новое жилье было не далеко от центра города, потому как весь быт его семьи завязан на удобном месторасположении недалеко от дома.

Дом Александра Пермякова куда в более лучшем состоянии, все же повлияло, что стены строения основательные, из блоков. Но внутри все имущество повреждено водой. Мебель, бытовая техника пришли в негодность.

"Все жители пострадали по-разному. У кого-то саманный дом, у кого-то кирпичный, понятное дело, что ущерб разный будет. Одинаковую сумму нельзя всем давать. Все поровну по домам, как одно время говорили, так нельзя. Не справедливо. Хотел бы, чтобы это в оперативном штабе сразу учли. Но главное, что нас волнует, так это конкретика. Какая дальше судьба нас ждет? Снесут ли нас точно или нет? Или пусть озвучат сумму компенсации, на которую бы мы смогли рассчитывать", - говорит мужчина.

Сам он переезжать не хочет. Говорит, что в этом доме родился и хочет его восстановить. Но если речь зайдет о сносе, просит, как и Алексей Трофимов, чтобы им построили дома неподалеку от прежнего места.

"Или пусть дадут сумму, такую, чтобы можно было приобрести жилье. Мне лишнего не надо. Конечно, в камышитовые дома страшно заходить, там, говорят, отопление все упало. Трубы и батареи на полу лежат. А если снесут только сильно разрушенные дома, то будет там один домик, тут другой домик, о какой архитектуре можно говорить?", - задается вопросом Александр Пермяков.

С ним согласна и Александра Завертяева. Она волнуется, как будет жить дальше, ведь ее дом находится в "красной" рекреационной зоне. Женщина владеет им с 80-х годов и на ее памяти затопляло жилье уже не менее пяти раз.

"По всем фактам наш дом должен пойти под снос. По нашей улице идет "красная линия". Но когда мой дом снесут, меня это волнует? Где жить это время? Поэтому считаю, что лучше денежная компенсация. И уже будем планировать покупку жилья сами, на вторичном рынке. Конечно, мы не рассчитываем на большие деньги, потому что пострадала вся страна", - говорит Александра Заверятева.

Аким города Марат Жундубаев разъяснил механизм выделения компенсации, с которым, по его словам, согласны практически все жители пострадавшего от паводка района набережной.

"Все живут в рекреационной зоне, все понимают, что по генеральному плану мы не дадим строить там никому ничего, кроме парка. Я с людьми разговаривал, там кроме одной семьи все согласились. Никто же не хочет повторения такого случая, как этой весной? Поэтому принято решение оценивать не только земельный участок, но и сам дом, его состояние. И предложим вам либо компенсацию, либо построим вам дома", - успокоил Марат Жундубаев.

Сегодня по области комиссии по оценке ущерба обследовали уже 823 дома. 520 из них еще можно восстановить. Как только будут подбиты все суммы и потери, владельцам жилья выплатят компенсацию. Те же 303 дома, что восстановить не возможно, снесут и предоставят пострадавшим жилье.

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