На какие казахстанские курорты можно недорого добраться на самолёте

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О субсидируемых туристических авианаправлениях корреспонденту BaigeNews.kz рассказали в министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

По информации ведомства, на сегодня шесть казахстанских перевозчиков выполняют 706 рейсов в неделю по 56 внутренним авиамаршрутам. На текущий год из республиканского бюджета выделено 7,2 млрд тенге для субсидирования 23 авиамаршрутов из центра в области (Жамбылская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Актюбинская, Туркестанская, Улытау).

"В том числе по туристическим направлениям: Астана – Урджар (6 рейсов в неделю, авиакомпания "Qazaq Air", тариф 16 тысяч тенге); Алматы – Урджар (7 рейсов в неделю, авиакомпания "Южное небо", тариф 14 тысяч тенге); Астана – Ушарал (4 рейса в неделю, авиакомпания "Южное небо", тариф 16 тысяч тенге); Алматы – Ушарал (6 рейсов в неделю, авиакомпания "Южное небо", тариф 15 тысяч тенге); Астана – Балхаш (7 рейсов в неделю, авиакомпания "Южное небо", тариф 14 тысяч тенге); Алматы – Балхаш (14 рейсов в неделю, авиакомпания "Южное небо", тариф 14 тысяч тенге). Билеты доступны к продаже на официальных сайтах авиакомпаний", - говорится в сообщении.

По поводу маршрута "Астана – Балхаш" в министерстве уточнили, что в связи с ремонтными работами в столичном аэропорту билеты будут доступны со следующей недели.

Что касается железнодорожного транспорта, в ведомстве сообщили, что в этом году планируется обновить казахстанские поезда на 100 новых пассажирских вагонов.

"В целях развития интермодальных перевозок в январе текущего года запущен пилотный проект "Поезд+Поезд", в рамках которого пассажиры могут приобретать билеты с пересадкой в "один клик" до места назначения. В настоящее время данной услугой воспользовались более 900 пассажиров", - отметили в министерстве.

Также в госоргане напомнили, что с 15 июня по маршруту "Астана – Достык" дважды в неделю будет курсировать поезд с комфортабельными вагонами "Тальго". Он охватит курортные станции озера Алаколь.