- Иностранцев и членов их семей начнут учитывать в системе ОСМС 14:22 114
- На какие казахстанские курорты можно недорого добраться на самолёте 14:21 137
- Казахстанцы стали больше пить водки и меньше пива 14:18 129
- Во все тяжкие: на рыболовной станции под Астаной работала нарколаборатория 14:10 151
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 13:58 209
- Какие запреты прописали в законопроекте для самокатчиков в Казахстане 13:13 297
- Турист из Австралии пропал в горах Алматы 12:37 357
- "Подарок" из СССР чуть не сорвал сроки строительства трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске 12:17 389
- Lexus с подложными номерами нарушил ПДД на 2,3 миллиона тенге в Усть-Каменогорске 12:07 364
- Профилактические осмотры хотят ввести в Казахстане для вступающих в брак 12:06 328
- Годами ждем госпомощь: аграрии Костанайской области жалуются на недофинансирование 11:51 403
- "Травят животных" - жители Атырау заявили о массовом убийстве собак и кошек 11:51 487
- Рейсы FlyArystan задерживают из-за столкновения с птицами 11:42 515
- Со своей едой и напитками можно: в КЗПП рассказали о правилах посещения зон отдыха 11:14 406
- Актау мог повторить судьбу Экибастуза? В министерстве прокомментировали изношенность инженерных сетей 10:46 431
- 15 стартапов из Казахстана и еще трёх стран начали обучение в Кремниевой долине в США 10:40 490
- "Привязал собаку к автомобилю и тащил": в Шымкенте установили личность водителя 10:31 402
- Площадь пожара на востоке Казахстана увеличилась до 1100 гектаров 09:53 628
- АФМ задержало создателей финансовых пирамид Life is good и Hermes в ЗКО 09:36 480
- Костанаец получил 10 суток ареста за брань в автобусе 09:24 433
- Елена Рыбакина показала атмосферные фото с выходных в Италии 09:07 543
- Из-за аварии без воды остались несколько сёл в Карагандинской области 08:45 392
- На ремонт котельных Кокшетау выделят порядка 2 млрд тенге 08:15 412
- Тело казахстанского велосипедиста везут на родину 07:44 855
- Азамат Мусагалиев стал отцом в третий раз 06:36 929
- Известный актёр больше не будет "русским голосом Ди Каприо" 05:03 1049
- Почти 21 млн тенге составит призовой фонд турнира по байге в Актюбинской области 04:09 663
- Женщины-полицейские теперь будут патрулировать дороги в Жанаозене 03:17 527
- Команда КВН "Казахи" при полном аншлаге проводит концерты в Канаде 02:30 633
- "Угрозы населённым пунктам нет" — акимат Абайской области о крупном лесном пожаре 01:11 543
- Необычную свадьбу на велосипедах сыграли в Петропавловске 00:44 737
- Водитель сбил ребёнка и снёс детскую площадку в Алматы 22.05.2023 741
- Крупный лесной пожар вспыхнул в Абайской области, есть угроза для санатория 22.05.2023 667
- Искусственный интеллект, способный распознавать более чем 4 000 языков, создала Meta 22.05.2023 570
- Цукерберг представил новую функцию в WhatsApp 22.05.2023 702
- Снег и пыльные бури: погода на ближайшие дни в Казахстане 22.05.2023 763
- Сингапурская компания построит в Жамбылской области завод по производству фосфорсодержащих удобрений 22.05.2023 707
- По уровню и игре не уступает - эксперт о шансах Елены Рыбакиной на "Ролан Гаррос" 22.05.2023 794
- Крупную партию спирта изъяли в Астане 22.05.2023 763
- Назначен замначальника департамента полиции Астаны 22.05.2023 758
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 951
- Инвестиции и внешнеторговые связи. Почему важен визит президента Сингапура в Казахстан 22.05.2023 746
- Пассажирке летевшего в Астану самолёта спасли жизнь в воздухе 22.05.2023 990
- В Боровом появятся зоны для пикников, где можно разводить костёр 22.05.2023 816
- Гонщик Astana Qazaqstan Team стал третьим в многодневке во Франции 22.05.2023 696
- Блогера Блиновскую отказались выпускать из-под домашнего ареста 22.05.2023 768
- Крупные финнарушения допустили при строительстве газопровода в Кызылординской области 22.05.2023 759
- Бывшего главреда оппозиционного Телеграм-канала в Беларуси помиловали после строгого приговора 22.05.2023 859
- Воспитанная казахами русская девочка в совершенстве овладела казахским языком 22.05.2023 1906
- Крупного застройщика наказали за незаконное строительство в Астане 22.05.2023 10019
- Курс доллара вновь снизился в Казахстане 22.05.2023 894
- Разыскиваемого за изнасилование гражданина Германии задержали в Астане 22.05.2023 1102
- Казахстан успешно экспортирует парашюты 22.05.2023 796
- Более 92 кг сильнодействующих лекарств пытались незаконно вывезти из Алматы в Дубай 22.05.2023 665
- Засуха в Астане: "Астана Су Арнасы" предлагает решать проблему за счёт дачников и домохозяек 22.05.2023 877
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 2535
- В шоке от увиденного - астанчане предложили акиму прогуляться по городу 22.05.2023 28028
- Новую волну ковида ожидают летом в Китае 22.05.2023 1028
- Казахстанским банкам разрешат вывозить из страны российские рубли 22.05.2023 606
- Какими будут новые "комфортные школы" Казахстана 22.05.2023 666
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 644
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 1880
- Придорожный сервис на платном участке трассы "Астана – Щучинск" соответствует нормам на 75% 22.05.2023 1221
- Пьяный водитель сбил полицейского в Алматы 22.05.2023 704
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 1948
- Казахстан намерен укреплять отношения с Сингапуром - Токаев 22.05.2023 621
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 1129
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 1190
- Ипотека для молодёжи стартует в Астане 22.05.2023 1273
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 867
- Названы страны, которые будут передавать осуждённых казахстанцев на родину 22.05.2023 755
- Гибель тюленей, судьба Каспия и озера Караколь: как решаются проблемы экологии Мангистау 22.05.2023 813
- Об итогах визита Токаева в Китай рассказал казахстанский политолог 22.05.2023 713
- Осуждённые вывели из строя 293 камеры в колониях - МВД 22.05.2023 799
- Индийский лоукостер запускает рейсы в Казахстан 22.05.2023 692
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 722
- Четыре человека погибли в ДТП в Атырауской области 22.05.2023 847
- Идентифицировать голос осуждённых и их поведение будут специальные приборы 22.05.2023 792
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 892
- Многодетным семьям выплатили пособия на сумму более 135 млрд тенге 22.05.2023 821
- LOADING...
На какие казахстанские курорты можно недорого добраться на самолёте
О субсидируемых туристических авианаправлениях корреспонденту BaigeNews.kz рассказали в министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.
По информации ведомства, на сегодня шесть казахстанских перевозчиков выполняют 706 рейсов в неделю по 56 внутренним авиамаршрутам. На текущий год из республиканского бюджета выделено 7,2 млрд тенге для субсидирования 23 авиамаршрутов из центра в области (Жамбылская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Актюбинская, Туркестанская, Улытау).
"В том числе по туристическим направлениям: Астана – Урджар (6 рейсов в неделю, авиакомпания "Qazaq Air", тариф 16 тысяч тенге); Алматы – Урджар (7 рейсов в неделю, авиакомпания "Южное небо", тариф 14 тысяч тенге); Астана – Ушарал (4 рейса в неделю, авиакомпания "Южное небо", тариф 16 тысяч тенге); Алматы – Ушарал (6 рейсов в неделю, авиакомпания "Южное небо", тариф 15 тысяч тенге); Астана – Балхаш (7 рейсов в неделю, авиакомпания "Южное небо", тариф 14 тысяч тенге); Алматы – Балхаш (14 рейсов в неделю, авиакомпания "Южное небо", тариф 14 тысяч тенге). Билеты доступны к продаже на официальных сайтах авиакомпаний", - говорится в сообщении.
По поводу маршрута "Астана – Балхаш" в министерстве уточнили, что в связи с ремонтными работами в столичном аэропорту билеты будут доступны со следующей недели.
Что касается железнодорожного транспорта, в ведомстве сообщили, что в этом году планируется обновить казахстанские поезда на 100 новых пассажирских вагонов.
"В целях развития интермодальных перевозок в январе текущего года запущен пилотный проект "Поезд+Поезд", в рамках которого пассажиры могут приобретать билеты с пересадкой в "один клик" до места назначения. В настоящее время данной услугой воспользовались более 900 пассажиров", - отметили в министерстве.
Также в госоргане напомнили, что с 15 июня по маршруту "Астана – Достык" дважды в неделю будет курсировать поезд с комфортабельными вагонами "Тальго". Он охватит курортные станции озера Алаколь.
-
Trend news
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 13:58 177
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 2523
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 1868
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 1932
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 1122
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 1185
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 864
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 889
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 1112
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 965
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 6034
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 21.05.2023 1049
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 21.05.2023 1291
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 21.05.2023 9531
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 1281
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 1417
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 8952
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 2023
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 1725
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 1469
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 1450
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 2556
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 1819
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 2238
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 1889
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 2393
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 1848
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 2125
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 2380
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 2005
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 1646
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 5983
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 2016
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 2441
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 2090
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 2431
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 2394
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 2135
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 2590
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 9963
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 3661
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 2989
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 2391
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 2602
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 3927
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 2606
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 2493
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 3611
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 2403
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 3020
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 2587
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 3110
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 2961
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 2838
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 2822
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 22463
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 2406
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 2724
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 13599
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 2410
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 3425
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 3320
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 3570
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 3092
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 10814
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 3638
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 2938
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 4815
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 4230
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 3216
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 2722
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 2750
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 3096
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 3285
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 2902
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 4155
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 4634
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 3133
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 3386
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 3411
-
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 946
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 641
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 719
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 1203
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 1202
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 1180
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 1436
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 1279
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 1328
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 1540
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 1546
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 1467
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 1421
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 1652
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 1472
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 1546
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 1485
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 1678
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 1794
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 1683
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 1905
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 1946
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 1848
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 3192
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 2584
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 2624
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 2761
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 2787
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 2630
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 2572
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 3756
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 2553
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 2678
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 3082
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 2866
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 3066
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 2729
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 3233
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 2860
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 3147
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 2840
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 2958
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 4495
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 3216
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 3406
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 3696
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 3986
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 4036
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 4610
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 5035
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 4349
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 4671
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 4656
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 5025
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 4833
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 4754
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 4946
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 5217
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 5120
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 6699
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 5891
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 6101
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 6158
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 6903
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 5954
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 5837
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 6052
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 9345
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 6434
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 6500
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 5943
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 6191
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 5571
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 5814
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 6158
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 7257
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 5962
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 5879
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 6160
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 5692