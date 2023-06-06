На избиения и дедовщину пожаловались в военной школе Семея

Фото: bilimdinews.kz

Воспитанники лицея "Жас-Улан" регулярно подвергались избиению и вымогательствам, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщила в соцсетях правозащитница Дина Тансари. В доказательство своих слов она опубликовала видео, снятые в военной школе. На кадрах видно, как младших курсантов избивают.

В Управлении области Абай прокомментировали инциденты в военной школе "Жас-Улан".

“3 февраля в ходе мониторинга социальных сетей была обнаружена видеозапись, на которой один улан ударил другого. Также была обнаружена видеозапись, на которой офицер ударил ремнем улана из 71-го взвода. Вышеуказанные факты имели место в октябре 2022 года”, - говорится в сообщении.

Так, в ходе служебного расследования данные факты подтвердились и в отношении виновных лиц были приняты меры дисциплинарного взыскания.