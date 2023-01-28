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Лента новостей

Константина Шелкова Сегодня, 06:02
151
Сегодня, 06:02
151
Фото: Константина Шелкова

На границе с Китаем застряли 30 павлодарских автобусов

Транспорт приобретен в лизинг на семь лет у Банка развития Казахстана, 20% собственных средств в него вложил автопарк.
Стоимость одного – 70 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщил заместитель акима Павлодара Арслан Калиакбаров, начатая в 2022 году программа субсидирования автобусных маршрутов позволила ТОО "Автобусный парк №1" приобрести 30 новых автобусов.

"Они уже курсируют в Павлодаре. Все села, относящиеся к областному центру, обеспечили новыми автобусами с интервалами движения, соответствующими графику", – пояснил Арслан Калиакбаров. 

По словам генерального директора группы компаний "Нар Транс" Ризвана Цинаева, ТОО "Автобусный парк №1", находившееся на балансе горакимата, они приобрели в прошлом году.

"Сразу начали обновлять транспорт,  Мы подали заявку на финансирование в Фонд развития промышленности, поставщику отправили оплату за 100 автобусов. Однако из-за пандемии 30 автобусов застряли на границе с Китаем", – сообщил Ризван Цинаев.
По его словам, новые автобусы предприятие ожидает до конца мая. Планируется, что первые прибудут в середине апреля. Речь идет о 12-метровых низкопольных трехдверных автобусах, каждый стоимостью 70 млн тенге.
 

Транспорт приобретен в лизинг на семь лет у Банка развития Казахстана, 20% собственных средств в него вложил автопарк.

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#автобус #граница с Китаем #транспорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:02
151
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