На Экибастузской ТЭЦ приступили к ремонту оборудования багерной насосной

На Экибастузской ТЭЦ после устранения повреждения на золопроводе приступили к ремонту оборудования багерной насосной, передаёт BaigeNews.kz.

"К этому часу откачали всю воду из багерной насосной водогрейной котельной. Сотрудники ТЭЦ совместно с подрядными организациями приступили к ревизии оборудования. Подвезены и готовы к замене резервные двигателя для насосных установок. Работы ведутся в непрерывном круглосуточном режиме", - сообщается в Instagram-аккаунте ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

Напомним, в результате подтопления багерной насосной водогрейные котлоагрегаты были переведены на резервный вид топлива – мазут. В работе семь котлоагрегатов. Гидравлический режим тепловой сети соответствует заданным параметрам.