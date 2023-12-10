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На Экибастузской ТЭЦ приступили к ремонту оборудования багерной насосной

Сегодня, 23:15
АВТОР
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Instagram_ete_ekb Сегодня, 23:15
Сегодня, 23:15
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Фото: Instagram_ete_ekb

На Экибастузской ТЭЦ после устранения повреждения на золопроводе приступили к ремонту оборудования багерной насосной, передаёт BaigeNews.kz.

"К этому часу откачали всю воду из багерной насосной водогрейной котельной. Сотрудники ТЭЦ совместно с подрядными организациями приступили к ревизии оборудования. Подвезены и готовы к замене резервные двигателя для насосных установок. Работы ведутся в непрерывном круглосуточном режиме", - сообщается в Instagram-аккаунте ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

Напомним, в результате подтопления багерной насосной водогрейные котлоагрегаты были переведены на резервный вид топлива – мазут. В работе семь котлоагрегатов. Гидравлический режим тепловой сети соответствует заданным параметрам.

 
 
 
 
 
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Публикация от ТОО "ЭКИБАСТУЗТЕПЛОЭНЕРГО" (@ete_ekb)

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