На детской площадке в Аксае произошла перестрелка

Мужчины устроили разборки с применением оружия на детской площадке в Аксае, передаёт Baigenews.kz.

Инцидент произошел 29 апреля, сообщения об этом распространились в мессенджере What’s app. Было распространено видео в котором запечатлен момент как в одном из дворов в Аксая произошла потасовка группы мужчин, в ходе которой слышны звуки похожие на выстрел.

В полиции сообщили, что все участники конфликта установлены и доставлены в полицию.

