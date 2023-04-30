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ДП ЗКО Сегодня, 00:34
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Сегодня, 00:34
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Фото: ДП ЗКО

На детской площадке в Аксае произошла перестрелка

Мужчины устроили разборки с применением оружия на детской площадке в Аксае, передаёт Baigenews.kz

Инцидент произошел 29 апреля, сообщения об этом распространились в мессенджере What’s app. Было распространено видео в котором запечатлен момент как в одном из дворов в Аксая произошла потасовка группы мужчин, в ходе которой слышны звуки похожие на выстрел.

В полиции сообщили, что все участники конфликта установлены и доставлены в полицию.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье "Хулиганство совершенное с применением газового оружия". Проводятся следственные действия для более подробного установления обстоятельств дела. 
Прокуратурой района дано письменное указание. Жертв и пострадавших нет", - прокомментировали в ДП ЗКО.

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Сегодня, 00:34
341
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