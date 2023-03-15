На более 50 млн тенге оштрафовали строительные компании в Астане

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В Астане сотрудниками районных акиматов и природоохранной полиции проводятся мониторинговые мероприятия по выявлению фактов несанкционированных мест для вывоза мусора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата. Различные предприятия (в том числе стройкомпании) и сами жители города вывозят строительный мусор на окраины и складируют в неположенном для этого месте. Это не только способствует ухудшению экологии города, но и создает неблагоприятные условия для проживания горожан.

"В текущем году за загрязнение мест общего пользования (статья 434-2) и нарушение правил благоустройства (статья 505) нарушители оштрафованы на сумму более 50 миллионов тенге. В числе которых также 15 строительных компаний. В прошлом году было ликвидировано почти 300 мест стихийных свалок. Вывезено более 35 тысяч тонн мусора. К примеру, в районе Есиль - 312 мест, в районе Алматы - 105 мест, в Байконыре - 90 мест, в Сарыарке - 44", - говорится в сообщении.

К слову, акиматом совместно с природоохранной полицией, Департаментом экологии города Астаны, единым контакт-центром "І KOMEK 109" усилен контроль за вывозом и утилизацией мусора также посредством городских камер видеонаблюдения "Сергек".

Отметим, в целях создания инфраструктуры по управлению строительными отходами и снижению объема образования стихийных свалок, акиматом построена и запущена площадка для складирования и переработки строительных отходов "Северная гряда". На площадке установлен дробильный комплекс мощностью 196 000 м3/год, предназначенный для переработки строительных отходов (асфальт, кирпич, бетон и др.).