На Бали вводят туристический налог
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На индонезийском острове Бали с 14 февраля вводят единоразовую оплату "за въезд", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
Налог составит 150 тысяч индонезийских рупий или 9,59 доллара США на человека.
Оплатить налог можно двумя способами. Первый – в онлайн-приложении https://lovebali.baliprov.go.id. Для оплаты в приложении (с помощью банковских карт Visa и Mastercard) необходимо указать: имя и фамилию, как в паспорте, номер паспорта, дату прибытия и адрес электронной почты (на него придёт подтверждение оплаты в форме QR-кода для дальнейшего предъявления в пунктах проверки).
Второй вариант оплаты туристического налога на Бали – наличными или банковской картой в аэропорту Денпасар. После турист получит QR-код для дальнейшего предъявления в пунктах проверки.
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