На 9,2 млрд тенге обогатился Казахстан за счёт конфискации имущества у осуждённых

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У казахстанцев, осужденных за коррупционные преступления, хищения, лжепредпринимательство и уклонение от уплаты налогов, конфисковали имущество и деньги на сумму 9,2 миллиарда тенге передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

"За прошлый год в результате принятых мер государству возмещено свыше 9,2 миллиарда тенге за счет конфискации денежных средств, возврата земельных участков, объектов недвижимости и автотранспорта. Местным исполнительным органам переданы коммерческие объекты в городах Астане, Алматы и Усть-Каменогорске", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Продолжается работа по обращению в доход государства земельных участков, объектов недвижимости, производственных комплексов в городах Астана, Алматы, Алматинской, Северо-Казахстанской, Мангистауской и других областях.

В 2023 году взыскано 1,5 миллиарда тенге. Прокурорами предъявлено 36 исков о признании недействительными договоров об отчуждении имущества, из которых 25 удовлетворены.

"Верховным Судом по протесту Генерального Прокурора отменено постановление суда апелляционной инстанции города Алматы, которым были освобождены от конфискации земельные участки в микрорайоне "Горный гигант" и автомашины лиц, осужденных по делу о хищениях в АО "RBK Bank". Объекты возвращены государству", - сообщили в Генпрокуратуре.

Также выявлены факты необоснованного применения гуманных актов к лицам, не возместившим материальный ущерб государству.

В Атырауской области по ходатайству прокурора отменено постановление об условно-досрочном освобождении гражданина "Б", который не возместил ущерб на сумму свыше 1,5 миллиарда тенге.