На 9,2 млн тенге оштрафовали экс-акима района Алматы за нарушения при проведении госзакупок
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В Алматы за нарушения при осуществлении госзакупок привлечен к ответственности бывший аким района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Алматы.
"Например, несмотря на имеющиеся у участников госзакупок соответствующих разрешений, заказчиком необоснованно отклонены их конкурсные заявки, при допуске которых, удалось бы сэкономить бюджет более 100 млн. тенге.
За указанные нарушения бывший аким района привлечен к административной ответственности с наложением административных штрафов, на сумму 9,2 млн. тенге", - говорится в сообщении.
Также, руководители структурных подразделений акимата города привлечены к административной ответственности с наложением 161 штрафа на сумму 43,3 млн. тенге.
В целом, с начала 2024 года по актам прокуроров отменены конкурсы на сумму более 10 млрд тенге.
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