На 72 миллиарда тенге внёс поправки в законопроект о республиканском бюджете Сенат

Фото: senate.parlam.kz

В законопроект "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы" Сенат внёс 57 поправок на общую сумму 71,8 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В том числе:

- в 2023 году – 30 миллиардов тенге;

- в 2024 году – 29 миллиардов тенге;

- в 2025 году – 12,8 миллиардов тенге.

Эти расходы направлены на развитие автомобильных дорог, обеспечение населения питьевой водой и природным газом, информационно-коммуникационную инфрастуктуру, а также поддержку регионов.