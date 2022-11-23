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  • На 72 миллиарда тенге внёс поправки в законопроект о республиканском бюджете Сенат
senate.parlam.kz Сегодня, 14:25
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Сегодня, 14:25
200
Фото: senate.parlam.kz

На 72 миллиарда тенге внёс поправки в законопроект о республиканском бюджете Сенат

В законопроект "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы" Сенат внёс 57 поправок на общую сумму 71,8 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В том числе: 

- в 2023 году – 30 миллиардов тенге;

- в 2024 году – 29 миллиардов тенге;

- в 2025 году – 12,8 миллиардов тенге.

Эти расходы направлены на развитие автомобильных дорог, обеспечение населения питьевой водой и природным газом, информационно-коммуникационную инфрастуктуру, а также поддержку регионов.

"Поправки, внесённые Сенатом, не нарушают сбалансированность параметров проекта республиканского бюджета и направлены на дальнейшее устойчивое развитие экономики и решение задач, поставленных Главой государства. С учётом изложенного, Комитет по финансам и бюджету считает возможным рекомендовать Мажилису Парламента Республики Казахстан согласиться с изменениями и дополнениями, внесёнными Сенатом Парламента Республики Казахстан", - сообщил член комитета по финансам и бюджету Мажилиса РК Анатолий Бойчин. 

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#Бюджет #Сенат Парламента РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:25
200
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