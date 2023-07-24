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Сегодня, 14:04
87
87Фото: pixabay.com
На 700 тысяч оштрафовали семейную пару в Павлодарской области за российские паспорта
Семейную пару из Щербактов оштрафовали на 200 МРП, или 690 тысяч тенге за двойное гражданство. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.
Как выяснили сотрудники миграционной службы, муж с женой ещё в 2015 году выехали на ПМЖ в Россию. Позже оформили гражданство соседнего государства. Однако в казахстанское консульство об этом не сообщили и казахстанские паспорта не сдали.
"Казахстанские документы у семейной пары сейчас изъяты для уничтожения", — отметил инспектор группы миграционной службы отдела полиции Щербактинского района Адиль Шарипов.
Ранее сообщалось, что двойное гражданство выявили у 819 павлодарцев.
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