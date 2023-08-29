На 5 суток арестовали мужчину за домогательство в супермаркете Алматы

Мужчину, схватившего женщину за грудь в магазине Алматы арестовали на 5 суток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

18 августа в одном из супермаркетов мегаполиса мужчина схватил женщину за грудь. Видео с камер видеонаблюдения попало в Сеть.

Полиция установила личность нарушителя. Им оказался житель Атырау, 1988 года.