  • 29 Августа, 18:50
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На 5 суток арестовали мужчину за домогательство в супермаркете Алматы

Сегодня, 18:10
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Baigenews.kz Сегодня, 18:10
Сегодня, 18:10
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Фото: Baigenews.kz

Мужчину, схватившего женщину за грудь в магазине Алматы арестовали на 5 суток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

18 августа в одном из супермаркетов мегаполиса мужчина схватил женщину за грудь. Видео с камер видеонаблюдения попало в Сеть.

Полиция установила личность нарушителя. Им оказался житель Атырау, 1988 года.

"Он полностью признал свою вину и сообщил, что совершил такое деяние, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушитель был заключен под административный арест на 5 суток по ст. 434 КоАП РК, то есть по факту мелкого хулиганства", - сообщили в полиции города.

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