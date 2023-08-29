На 5 суток арестовали мужчину за домогательство в супермаркете Алматы
Сегодня, 18:10
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Сегодня, 18:10Сегодня, 18:10
150Фото: Baigenews.kz
Мужчину, схватившего женщину за грудь в магазине Алматы арестовали на 5 суток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
18 августа в одном из супермаркетов мегаполиса мужчина схватил женщину за грудь. Видео с камер видеонаблюдения попало в Сеть.
Полиция установила личность нарушителя. Им оказался житель Атырау, 1988 года.
"Он полностью признал свою вину и сообщил, что совершил такое деяние, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушитель был заключен под административный арест на 5 суток по ст. 434 КоАП РК, то есть по факту мелкого хулиганства", - сообщили в полиции города.
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