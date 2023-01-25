На 30% повысили зарплату дорожным рабочим в Казахстане

Фото: пресс-службы НК "КазАвтоЖол"

С 1 января заработная плата дорожных рабочих выросла на 30 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КазАвтоЖол".

"Повышение коснулось работников линейного и основного производственного персонала, сотрудников вспомогательного производства, то есть тех, кто непосредственно занимается обслуживанием и содержанием автодорог республиканского значения", — говорится в сообщении.

Напомним, что с начала зимнего периода дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Дорожные рабочие в круглосуточном режиме ведут работы как в рамках зимнего содержания, так и по оказанию помощи пользователям республиканских трасс, попавшим в трудную ситуацию на дороге.