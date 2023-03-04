На 25-й день после землетрясений в Турции под завалами нашли живую собаку

Фото: aa.com.tr

В районе Антакья турецкой провинции Хатай из-под завалов на 25-й день после землетрясений вытащили живую собаку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Anadolu.

Животное нашли в первый день работ по вывозу мусора после завершения поисково-спасательной операции.

Под завалами рядом с собакой была обнаружена еда, благодаря чему терьер смог выжить.

Животное отправили ​​в передвижную клинику для ветеринарного осмотра.