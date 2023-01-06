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На 25% повысили зарплаты казахстанским учителям с 1 января
С 1 января заработная плата воспитателей детских садов, учителей школ, преподавателей колледжей, методистов, педагогов дополнительного образования увеличилась на 25 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
В министерстве отметили, что по поручению главы государства зарплаты педагогов ежегодно повышаются на 25 процентов с января 2020 года. Таким образом, за четыре года, с 2020 по 2023-ий, они выросли в два раза.
"Кроме того, установлены доплаты, которые также увеличиваются. Это доплаты за квалификационную категорию, за степень магистра, за ведение предметов на английском языке, проверку тетрадей, классное руководство, за работу в условиях обновлённого содержания и наставничество. Повышение заработной платы педагогов даёт свои результаты. В профессию стали приходить лучшие выпускники вузов и обладатели знака "Алтын белгі". В дальнейшем это лучшим образом отразится на обучении детей", — отметил министр просвещения РК Гани Бейсембаев.
Напомним, что доплата также предусмотрена для учителей физкультуры за проведение дополнительных спортивных секций во внеурочное время. С сентября 2022 года установлена доплата в размере 150 процентов от должностного оклада и педагогам, которые были привлечены в регионы с нехваткой кадров.
Отмечается, что зарплата педагогов исчисляется в зависимости от уровня образования, наличия квалификации, стажа работы, учебной нагрузки, наличия степени магистра и других доплат.
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