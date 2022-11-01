На 116 миллионов тенге выловили рыбы браконьеры в ВКО

Фото: polisia.kz

В Восточно-Казахстанской области браконьеры выловили рыбы на 116 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Полицейские изъяли 200 тонн незаконно добытых судака и леща.

25 октября в ходе оперативно-профилактическоого мероприятия "Браконьер" на 29 километре трассы Омск – Майкапчагай в Тарбагатайском районе полицейские остановили грузовую автомашину. Ею управлял 58-летний житель Усть-Каменогорска, перевозивший около 200 тонн рыбы без разрешительных документов. Общий ущерб составил более 116 миллионов тенге.