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polisia.kz Сегодня, 10:35
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Фото: polisia.kz

На 116 миллионов тенге выловили рыбы браконьеры в ВКО

В Восточно-Казахстанской области браконьеры выловили рыбы на 116 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Полицейские изъяли 200 тонн незаконно добытых судака и леща.

25 октября в ходе оперативно-профилактическоого мероприятия "Браконьер" на 29 километре трассы Омск – Майкапчагай в Тарбагатайском районе полицейские остановили грузовую автомашину. Ею управлял 58-летний житель Усть-Каменогорска, перевозивший около 200 тонн рыбы без разрешительных документов. Общий ущерб составил более 116 миллионов тенге.

"В отношении злоумышленника начато досудебное расследование по статье 335 части 1 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет", – отметил первый заместитель начальника департамента полиции ВКО Думан Кожахметов.

 

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#браконьеры #рыба #ВКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:35
178
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